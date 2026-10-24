Laba BTPN Syariah Tembus Rp 1,01 Triliun, Pembiayaan Tumbuh 13 Persen

Hingga akhir September 2026, aset BTPN Syariah tumbuh 8 persen secara tahunan menjadi Rp24 triliun. (Istimewa)
JawaPos.com – PT Bank BTPN Syariah Tbk membukukan laba bersih Rp1,01 triliun hingga kuartal III 2026. Kinerja tersebut didukung pertumbuhan pembiayaan dan aset, serta kualitas pembiayaan yang diklaim semakin sehat.
Hingga akhir September 2026, aset BTPN Syariah tumbuh 8 persen secara tahunan menjadi Rp24 triliun. Sementara itu, pembiayaan meningkat 13 persen menjadi Rp11 triliun.
Dari sisi permodalan dan profitabilitas, bank mencatatkan Return on Assets (RoA) sebesar 7,3 persen dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 59 persen.
Direktur BTPN Syariah Fachmy Achmad mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil dari upaya menjaga kualitas pembiayaan, menerapkan pengelolaan risiko secara disiplin, serta mendampingi nasabah secara berkelanjutan.
“Pertumbuhan laba yang kami raih tidak terlepas dari kualitas pembiayaan yang semakin sehat. Hal ini mencerminkan semakin kuatnya disiplin dan kapasitas nasabah dalam menjalankan usaha, sekaligus menunjukkan efektivitas pendekatan pendampingan yang menjadi bagian dari model bisnis BTPN Syariah. Kami percaya bahwa pertumbuhan yang berkualitas merupakan fondasi utama untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Fachmy.
BTPN Syariah berfokus pada layanan bagi masyarakat inklusi, khususnya perempuan produktif di segmen mass market. Selain memberikan pembiayaan, bank menjalankan program pendampingan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas usaha nasabah.
Bank juga memberikan apresiasi kepada nasabah yang dinilai konsisten menjalankan usaha dan memenuhi kewajiban pembiayaan. Salah satunya melalui program Umrah Satu Pesawat, yang dijadwalkan memberangkatkan nasabah terpilih pada November mendatang.
Program tersebut ditujukan bagi nasabah yang memenuhi sejumlah kriteria, antara lain rutin mengikuti Pertemuan Rutin Sentra (PRS), membayar angsuran tepat waktu, aktif menabung, serta menunjukkan perkembangan usaha.
Di sisi bisnis, BTPN Syariah memperluas akses pembiayaan individu melalui produk Tepat Imbang dan memperkuat kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan nonbank.
Bank juga menawarkan sejumlah produk pendanaan dan investasi syariah. Di antaranya, sukuk yang diterbitkan pemerintah, termasuk Sukuk Ritel Seri SR025, serta Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), produk yang menghubungkan instrumen keuangan dengan manfaat sosial melalui wakaf.
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