BTPN Syariah Rencanakan Buyback Saham hingga Rp 1 Triliun

JawaPos.com – PT Bank BTPN Syariah Tbk berencana melakukan pembelian kembali saham (buyback) dengan nilai maksimal Rp1 triliun. Rencana aksi korporasi tersebut akan diajukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Perseroan menyebut rencana buyback ini bertujuan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap fundamental perusahaan.

Direktur BTPN Syariah Arief Ismail mengatakan, perseroan berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, pengelolaan risiko, dan optimalisasi nilai bagi pemegang saham.

Menurut dia, kinerja yang sehat, tata kelola yang baik, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan menjadi fondasi untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

"Rencana aksi korporasi ini merupakan bentuk keyakinan kami terhadap kekuatan fundamental dan prospek jangka panjang BTPN Syariah. Dengan kondisi permodalan yang kuat, kami tetap memiliki kapasitas untuk menjalankan strategi pertumbuhan sekaligus menciptakan nilai yang optimal bagi para pemegang saham," ujar Arief.

BTPN Syariah memastikan pelaksanaan buyback akan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis perseroan. Bank juga menyatakan tetap berkomitmen memperkuat bisnis inti, melayani nasabah, dan memberikan dampak sosial berkelanjutan bagi masyarakat mass market Indonesia.

Pelaksanaan rencana tersebut akan mengacu pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari sisi kinerja, BTPN Syariah membukukan laba bersih Rp655 miliar pada semester I 2026. Pada periode yang sama, aset perseroan tumbuh 8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp23 triliun.