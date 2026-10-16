Bridgestone Perkuat Program Lingkungan, dari Pengolahan Sampah hingga Konservasi

JawaPos.com - PT Bridgestone Tire Indonesia atau Bridgestone Indonesia memperkuat komitmen keberlanjutan melalui program pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, hingga kegiatan kemanusiaan.

Dua program perusahaan, yakni Kampung Komposter Terintegrasi di Kota Bekasi dan RISE (Reforestation, Innovation, and Sanggabuana Empowerment), meraih penghargaan dalam ajang Nusantara CSR Awards 2026.

Penghargaan yang diselenggarakan La Tofi School of CSR pada April 2026 itu memberikan peringkat Platinum Alignment kepada Bridgestone Indonesia. Program Kampung Komposter Terintegrasi mendapat penghargaan kategori Ketahanan Ekonomi Masyarakat & Rantai Nilai, sedangkan RISE meraih penghargaan kategori Transisi & Adaptasi Krisis.

Keduanya juga memperoleh pengakuan khusus. Kampung Komposter Terintegrasi meraih Corporate Economic Protection Index (CEPI) Platinum Performance, sementara RISE mendapat predikat CEPI Champion Candidate.

Presiden Direktur Bridgestone Indonesia Mukiat Sutikno mengatakan, keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

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“Sustainability tidak hanya mencakup perlindungan lingkungan, tetapi juga upaya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui inisiatif konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan ekonomi dan edukasi lingkungan, serta program kemanusiaan, kami berupaya menciptakan nilai bersama yang berkelanjutan bagi lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang,” ujar Mukiat dalam keterangannya, Jumat (16/10).

Program Kampung Komposter Terintegrasi telah berjalan sejak 2025 di RW 16 dan RW 25, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Inisiatif ini berfokus pada pengurangan sampah organik dari sumbernya melalui edukasi, pendampingan, dan penyediaan fasilitas pengomposan.

Program tersebut melibatkan lebih dari 300 individu dan 224 kepala keluarga, serta memberikan edukasi kepada 100 siswa. Bekerja sama dengan Institut STIAMI, Bridgestone Indonesia juga mendorong masyarakat mengolah sampah organik menjadi produk yang bermanfaat.

Hingga saat ini, sebanyak 52 komposter aktif telah menghasilkan sekitar 230 liter pupuk organik cair (POC) dan 120 kilogram kompos selama 10 bulan.