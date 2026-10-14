Core Indonesia: Manfaat MBG Belum Nyata, tapi Biaya dan Risikonya Jelas

JawaPos.com - Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Akhmad Akbar S, menilai program Makan Bergizi Gratis belum memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat Indonesia.

Ia menyebut, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan biaya anggaran dan risiko pelaksanaannya sudah jelas.

Akbar mengatakan, sampai dengan saat ini belum ada data evaluasi dampak dari Badan Gizi Nasional (BGN) atau pihak terkait yang menunjukkan pengaruh MBG terhadap kesehatan anak.

“Jadi, sekali lagi kalau saya rangkum, manfaatnya belum nyata, biaya dan risikonya jelas,” dalam diskusi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran, Jakarta, Rabu (14/10).

Akbar mengatakan, desain MBG sejak awal juga dinilai belum sejalan dengan sasaran penanganan stunting.

Menurutnya, berdasarkan pandangan ahli kesehatan yang ia rujuk, penanganan stunting seharusnya berfokus pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.

Sementara itu, penerima MBG mencakup anak-anak usia sekolah, termasuk siswa SMP dan SMA.

“Kalau kata orang-orang kesehatan, kalau mengatasi stunting itu kan harusnya, ya perhatian diberikan pada umur 1.000 hari pertama,” ujarnya.