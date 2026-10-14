Target Ekonomi 8 Persen Prabowo-Gibran Dinilai Sulit Tercapai, Ini Penyebabnya

JawaPos.com - Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dinilai sulit tercapai jika pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap mempertahankan arah kebijakan yang diterapkan selama dua tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan potensi Indonesia untuk tumbuh sampai 8 persen masih terbuka lebar jika pemerintah dapat memaksimalkannya dengan sejumlah kebijakan yang tepat.

“Intinya begini, untuk sampai mencapai 8 persen itu hampir-hampir impossible, kalau saya bilang pada saat sekarang. Dengan cara yang dengan melihat kacamata pada saat sekarang,” ujar Faisal dalam diskusi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran, Jakarta, Rabu (14/10).

Faisal menjelaskan, potensi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen perlu dibedakan dari kemampuan untuk merealisasikannya. Menurut dia, pencapaian target tersebut sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi yang terbentuk hingga 2029.

Ia mengatakan, konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan dua komponen penting yang perlu diperhatikan karena memiliki porsi besar dalam produk domestik bruto (PDB).

Konsumsi rumah tangga memang menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dua periode pemerintahan sebelumnya.

Namun, pertumbuhannya yang berada di kisaran 5,1 persen dinilai belum cukup untuk membawa ekonomi menuju pertumbuhan 8 persen, mengingat kontribusinya mencapai sekitar 55 persen terhadap PDB.

Menurutnya, salah satu persoalan utama terletak pada kondisi kelompok masyarakat kelas menengah. Sejak pandemi Covid-19 pada 2020, kondisi kelompok tersebut terus mengalami tekanan dan belum sepenuhnya pulih.