Soyeon I-DLE Bicara Terus Terang Bagaimana Pahitnya Industri Musik

JawaPos.com - Soyeon I-DLE buka-bukaan mengenai kenyataan pahit industri musik, serta menjelaskan persiapan dan kerja keras selama bertahun-tahun tidak menjamin kesuksesan. Pada tanggal 9 Oktober, saluran YouTube 'Life 84' merilis video berjudul 'With Soyeon', yang menampilkan pembawa acara Kian84 saat mengunjungi studio sang penyanyi. Dalam percakapan mereka, Kian84 membahas album solo penuh pertama Soyeon serta lagu utamanya, 'I'm gonna TOESA (Narr. Kian84)', yang berhasil memuncaki tangga lagu Top 100. Soyeon berterima kasih kepada Kian84, yang mengisi narasi dalam lagu tersebut, dengan mengatakan, "Semua ini berkat Anda." Kian84 mengaku, bahwa ia sempat memperkirakan lagu itu hanya akan bertengger sebentar di sekitar peringkat 80 atau 90, sebelum menghilang dari tangga lagu setelah beberapa hari. Kian84 menambahkan, bahwa ia tahu betapa sulitnya untuk bisa masuk ke jajaran Top 100 sejak awal.

Soyeon menjawab bahwa Kian84 berjasa atas sekitar 90 persen kesuksesan lagu tersebut dan mengatakan, bahwa dia tidak tahu bagaimana harus membalas budinya.

Sang pembawa acara menanggapi dengan nada bercanda, "Berikan saja 90 persen royaltinya kepadaku."

Kian84 juga meminta Soyeon untuk memproduseri lagu untuk girl gruop USPEER. Soyeon berkata bahwa selalu bermaksud untuk memberinya bantuan jika dia memintanya, namun menjelaskan bahwa dia akan memerlukan lebih banyak waktu karena dia saat ini tidak dalam posisi untuk segera menulis lagu.

Penyanyi tersebut kemudian memaparkan proses yang berat dibalik perilisan karya solonya, seraya mengungkapkan bahwa baik dirinya maupun timnya telah mengerahkan seluruh kemampuan hingga batas maksimal.

“Menjadi penyanyi bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan, sekadar masuk ke dalam tangga lagu musik pun sangatlah sulit."

"Saat mempersiapkan perilisan lagu solo kali ini, aku memacu diri hingga kelelahan, dan seluruh staf saya pun mengalami hal yang sama,” ujarnya.

“Di dunia di mana kita harus bekerja begitu keras demi meraih kesuksesan, menurutku tidaklah tepat jika aku hanya memberikan lagu sembarangan kepada mereka."

"Aku rasa harus menciptakan lagu baru khusus untuk mereka,” ungkap pemimpin grup tersebut.

Ketika Kian84 berkomentar bahwa kesuksesan tidaklah pasti bahkan bagi mereka yang bekerja sangat keras, sang seniman menegaskan bahwa kemungkinan gagal justru jauh lebih besar.

“Bukan sekadar soal apakah Anda mungkin berhasil atau tidak meskipun sudah bekerja sangat keras. Ada kemungkinan sekitar 90 persen bahwa Anda tidak akan berhasil,” ujarnya.

Soyeon juga mengungkapkan, bahwa ia telah menghabiskan waktu lima tahun untuk mempersiapkan album solonya, namun berulang kali menunda perilisannya karena merasa kurang yakin album tersebut akan sukses dan tidak tahu bagaimana harus melangkah.

“Aku ingin merilis album solo, tetapi tidak yakin album itu akan sukses dan tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku terus memikirkannya."

"Baru sekarang aku menemukan lagu yang menurutku memiliki peluang bagus untuk sukses saat dirilis. Itulah sebabnya aku tidak tahu kapan akan merilis album solo berikutnya,” jelasnya.

Dikutip dari Allkpop, Soyeon menambahkan bahwa industri ini sangat kompetitif, dengan semakin banyaknya penyanyi, pendatang baru berbakat, serta penampil yang unggul baik dari segi visual maupun vokal.