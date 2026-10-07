FUNDtastic+ Tambah Dua Mitra Sub-Midis SBN Ritel, Perluas Akses Investasi Masyarakat

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JawaPos.com – PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+) memperkuat bisnis distribusi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel dengan menambah dua mitra Sub Mitra Distribusi (Sub-Midis) baru sepanjang 2026, yakni PT Bank Syariah Nasional (BSN) dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Penambahan dua mitra tersebut melengkapi jaringan Sub-Midis FUNDtastic+ yang sebelumnya telah mencakup PT KB Valbury Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas.
Dengan demikian, FUNDtastic+ kini bekerja sama dengan empat Sub-Midis dalam memperluas kanal distribusi SBN Ritel kepada masyarakat.
Kolaborasi ini memungkinkan FUNDtastic+ memanfaatkan jaringan, basis nasabah, serta kapabilitas masing-masing institusi untuk menjangkau segmen investor yang lebih beragam. Kemitraan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara perusahaan investasi, perbankan, dan perusahaan efek dalam mendukung pertumbuhan ekosistem investasi dan pasar SBN Ritel di Indonesia.
Direktur PT Nusantara Sejahtera Investama, Eri Primaria, mengatakan penambahan Sub-Midis merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat dan mengembangkan bisnis distribusi SBN Ritel.
“Kolaborasi dengan PT Bank Syariah Nasional dan PT Mirae Asset Sekuritas merupakan langkah penting dalam memperkuat jaringan distribusi SBN Ritel FUNDtastic+. Dengan menggabungkan kapabilitas dan jaringan masing-masing mitra, kami berharap semakin banyak masyarakat dapat memperoleh akses investasi SBN Ritel melalui kanal distribusi yang mudah dan terpercaya,” ujar Eri Primaria.
Menurut perusahaan, pengembangan jaringan Sub-Midis tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jangkauan distribusi, tetapi juga untuk menghadirkan pilihan kanal investasi yang semakin beragam bagi masyarakat. Kehadiran mitra dari sektor perbankan dan perusahaan efek diharapkan dapat memperkuat penetrasi SBN Ritel sekaligus memperluas basis investor.
Ke depan, FUNDtastic+ akan terus mengembangkan penjualan SBN Ritel melalui penguatan kanal distribusi, pengembangan kolaborasi strategis dengan institusi keuangan, serta peningkatan infrastruktur layanan investasi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen FUNDtastic+ untuk berkontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi dan mendukung pertumbuhan ekosistem investasi di Indonesia.
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