Rupiah Diprediksi Melemah ke Rp 17.940, Imbas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan melemah pada perdagangan Rabu (7/10), setelah ditutup menguat sebesar 18 poin menjadi Rp 17.899 per dollar AS pada perdagangan Selasa (6/10).
Salah satu hal yang mempengaruhi pergerakan rupiah hari ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia.
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri.
"Untuk perdagangan (7/10) mata uang rupiah fluktuatif, namun ditutup melemah di rentang Rp 17.890 - Rp 17.940,” ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Rabu (7/10).
Ibrahim mengatakan, sentimen domestik yang menjadi perhatian pasar salah satunya berasal dari proyeksi Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia.
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mencapai 5,2 persen. Proyeksi tersebut direvisi naik sebesar 0,5 poin persentase.
Aktivitas ekonomi Indonesia juga ditopang oleh peningkatan program prioritas pemerintah, investasi yang terhubung dengan negara, serta besarnya subsidi energi.
Menurutnya, lonjakan pertumbuhan tersebut mencerminkan penguatan konsumsi swasta dan peningkatan pengeluaran publik pada pergantian tahun.
Momen Ramadan dan Idul Fitri yang datang lebih awal, pencairan THR dan gaji ke-13, serta percepatan peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut berhasil menggeser pengeluaran pemerintah menjadi lebih awal dalam siklus fiskal.
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Meski demikian, Bank Dunia turut menyoroti aktivitas ekonomi domestik yang tampak melemah setelah momen tersebut.
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