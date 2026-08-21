Indonesia 81 Tahun, Mengapa Kemerdekaan Finansial Masih jadi Mimpi Pekerja?

JawaPos.com - Kemerdekaan finansial (financial freedom) masih menjadi tantangan bagi pekerja dan masyarakat kelas menengah di umur negara Indonesia yang telah mencapai 81 tahun.

Pasalnya, di usia Indonesia yang tidak lagi muda tersebut tak membuat masyarakat merasakan kemerdekaan dalam hal finansial terutama di tengah meningkatnya biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi.

Bagi sebagian pekerja, kemerdekaan finansial tidak selalu diartikan sebagai kondisi ketika seseorang memiliki kekayaan melimpah atau sudah tidak perlu bekerja.

Kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, memiliki tabungan dan dana darurat, hingga terbebas dari kekhawatiran ketika menghadapi kebutuhan mendadak justru menjadi bentuk kemerdekaan finansial yang lebih realistis.

Salah seorang pekerja media, Ade Rosman, 28, mengaku masih menjadikan financial freedom sebagai tujuan jangka panjang. Ia menjelaskan, dengan penghasilan sekitar Rp 5,5 juta per bulan, dia menilai mencapai kebebasan finansial bukan perkara mudah.

"Buat saya, financial freedom itu sekarang masih jadi proses. Dengan penghasilan Rp 5,5 juta per bulan, rasanya financial freedom itu jauh tercapai. Jujur aja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja kadang udah cukup menantang," ujar Ade.

Pria yang mencari nafkah dengan mengadu Nasib ke Ibu Kota tersebut harus mengalokasikan penghasilan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari tempat tinggal, makanan, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi jika harus membantu keluarga.

Karena itu, dia tidak memaknai financial freedom sebagai kondisi ketika seseorang memiliki banyak uang atau bisa berhenti bekerja. Menurutnya, memiliki tabungan, dana darurat, utang yang terkendali, serta kemampuan menghadapi kebutuhan mendadak sudah menjadi bentuk kemerdekaan finansial.