TWP90 Pindar Tembus 5,36 %, Aftech Dorong Penguatan Manajemen Risiko

JawaPos.com - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mendorong penguatan manajemen risiko dan prinsip penyaluran pinjaman yang bertanggung jawab atau responsible lending di tengah tantangan kualitas kredit industri pinjaman daring (pindar). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan digital sekaligus melindungi konsumen.

Dorongan itu muncul setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Tingkat Wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) industri pindar mencapai 5,36 persen per September 2026. Angka tersebut berada di atas ambang 5 persen dan menjadi perhatian bagi pelaku industri pembiayaan digital.

Wakil Ketua Umum Bidang Ekosistem Pembiayaan Aftech, Felix Aliwarga, mengatakan tantangan menjaga kualitas kredit tidak hanya dihadapi industri pindar, tetapi juga sektor pembiayaan secara lebih luas di Indonesia.

“Meski memiliki peran penting dalam rangka memperluas jangkauan pembiayaan bagi konsumen yang belum memiliki akses ke pembiayaan formal dan mendukung produktivitas UMKM nasional, industri pindar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (responsible credit) serta pelindungan konsumen,” ujar Felix di Jakarta, Jumat (13/11).

Menurut Felix, perluasan akses pembiayaan harus tetap diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Dengan begitu, industri pindar dapat terus memberikan akses pendanaan kepada masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal tanpa mengabaikan kualitas kredit.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Aftech Layanan Pendanaan Digital (Aftech LPD), Nucky Poedjiardjo. Dia menilai kenaikan TWP90 menjadi 5,36 persen perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan, kualitas kredit, dan pelindungan konsumen.

Meski demikian, Nucky tetap melihat prospek industri pindar masih terbuka untuk berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan inklusi keuangan tidak cukup diukur dari semakin luasnya akses masyarakat terhadap pinjaman.

“Aftech LPD tetap optimistis terhadap prospek industri pindar yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses kredit, tetapi memastikan pembiayaan diberikan secara bertanggung jawab, sesuai kemampuan bayar, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata,” kata Nucky.

Untuk menjaga kualitas industri, Aftech LPD bersama ekosistem keuangan digital di Aftech terus mendorong penerapan responsible lending, penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta pelindungan konsumen. Upaya tersebut juga perlu didukung peningkatan edukasi dan literasi keuangan masyarakat.