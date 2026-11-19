JawaPos.com - The Climate Project Indonesia meluncurkan dua buku bertema lingkungan dan perubahan iklim dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (COP31) di Antalya, Türkiye, pada 19 November 2026.

Dua buku tersebut berjudul The Practice of Seeing: Images, Stories, and Reflections on Nature and Humanity dan 200 Voices for the Earth: Stories, Art, and Reflections Across Generations. Keduanya diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh Diomedia.

Ketua The Climate Project Indonesia Amanda Katili Niode, PhD, mengatakan, kedua buku tersebut menjadi wadah bagi beragam perspektif dan pengalaman masyarakat dalam melihat persoalan lingkungan.

“Saya berterima kasih kepada para kontributor yang telah mempercayakan cerita, pemikiran, pengalaman, dan karya mereka untuk kedua buku ini,” ujar Amanda.

Buku The Practice of Seeing mengajak pembaca memahami hubungan manusia dengan alam melalui fotografi dan refleksi. Isinya mendorong pembaca lebih peka terhadap lingkungan serta perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Sementara itu, 200 Voices for the Earth menghimpun cerita, pemikiran, karya sastra, seni visual, dan fotografi dari kontributor lintas generasi dan profesi. Buku ini mengangkat berbagai persoalan lingkungan dan perubahan iklim, keberagaman budaya, hingga harapan terhadap masa depan berkelanjutan.

Amanda yang menulis The Practice of Seeing sekaligus menjadi editor dan salah satu penulis 200 Voices for the Earth berharap kedua buku tersebut dapat menjangkau pembaca internasional.

“Kiranya karya-karya ini dapat menjangkau pembaca mancanegara, menggugah kepedulian, dan mendorong tindakan nyata bagi bumi,” katanya.

Peluncuran berlangsung di Paviliun Indonesia dan dihadiri delegasi dari berbagai negara. Acara dipandu Hanna Astaranti dari The Climate Project Indonesia.

Diskusi peluncuran menghadirkan Yus Anggoro dari Samudra & Jakarta Bird Land serta Adriana Valenzuela yang mewakili CINSU International Center for Sustainability.