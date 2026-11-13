PGEO Komit Penuhi Free Float Minimum 12,5 Persen pada Maret 2027

JawaPos.com - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) berkomitmen memenuhi ketentuan minimum porsi saham publik (free float) sebesar 12,5 persen pada Maret 2027 dan meningkat menjadi 15 persen pada 2028.

Direktur Keuangan PGE Fransetya Hasudungan Hutabarat mengatakan, komitmen ini merupakan bagian dari upaya perseroan dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan.

“Sejalan dengan itu, PGE memiliki fundamental bisnis yang solid, tercermin dari kinerja operasional dan keuangan yang terus tumbuh positif hingga kuartal III-2026,” ujar Fransetya, dikutip Jumat (13/11).

Ia melanjutkan, kinerja positif perseroan menjadi landasan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham.

“Berbekal landasan bisnis tersebut, kami optimistis dapat terus menjaga pertumbuhan sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham,” ujar Fransetya.

Hingga kuartal III-2026, produksi listrik panas bumi PGE mencapai 4.114 GWh, tumbuh 9,79 persen secara tahunan.

Keandalan operasional juga terjaga dengan Equivalent Availability Factor (EAF) mencapai 98,51 persen, melampaui target sebesar 92,20 persen.

Kinerja operasional tersebut turut menopang pertumbuhan keuangan perseroan. Sepanjang Januari-September 2026, PGE membukukan laba bersih sebesar USD 126,62 juta, meningkat 21,45 persen dibandingkan USD 104,26 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, pendapatan perseroan juga tumbuh 10,46 persen menjadi USD 352,20 juta dari USD 318,86 juta.

Peningkatan profitabilitas turut tercermin dari laba usaha yang tumbuh 17,44 persen menjadi USD 186,26 juta. Margin laba bersih juga meningkat dari 32,70 persen menjadi 35,95 persen.

Dari sisi posisi keuangan, total liabilitas PGE turun menjadi USD 955,55 juta, dibandingkan USD 988,89 juta pada akhir 2025. Sementara itu, kas dan setara kas tercatat sebesar USD 713,68 juta.

Terkait evaluasi berkala Bursa Efek Indonesia (BEI) atas konstituen indeks LQ45 dan IDX80, PGE menghormati keputusan tersebut sebagai bagian dari mekanisme pasar modal yang sehat dan transparan.