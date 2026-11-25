JawaPos.com - Memasuki musim penghujan, DPRD Kabupaten Gresik memperketat pengawasan terhadap kesiapan infrastruktur pengendali banjir di kawasan perkotaan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gresik Abdullah Hamdi turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pompa Banjir Kali Tutup Timur, Jalan RE Martadinata, Gresik, Selasa (24/11).

Dalam peninjauan tersebut, Hamdi memastikan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Kabupaten Gresik, seluruh unit mesin rumah pompa dalam kondisi siap beroperasi.

"Yang perlu dievaluasi terkait kesiapan pompa. Alhamdulillah, setelah kami berkoordinasi dengan teman-teman CKPKP, rumah pompa semuanya ready," ujar Hamdi dikutip dari Radar Gresik (Jawa Pos Group), Rabu (25/11).

Kendati unit mesin pompa dinyatakan siap, Hamdi menemukan sejumlah catatan pemeliharaan infrastruktur yang dinilai mendesak untuk segera ditangani agar pembuangan debit air saat hujan deras tidak terhambat.

Catatan pertama, endapan lumpur di sekitar kolam rumah pompa maupun jalur aliran pembuangan menuju laut memicu pendangkalan, sehingga harus segera dilakukan pendalaman.

Selain itu, menurutnya kondisi pintu air perlu dibenahi serta bagian penahan di jalur aliran menuju laut yang mengalami kerusakan harus segera diperbaiki. Ia juga menekankan, saluran-saluran besar wajib dipastikan bebas dari sumbatan sampah rumah tangga.

"Sedimen-sedimen, baik yang menuju laut maupun di sebelah rumah pompa, harus segera dilakukan pendalaman. Pastikan saluran-saluran besar kita tidak tersumbat banyaknya sampah," tegasnya.

Selain meminta partisipasi aktif masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai maupun selokan, politisi PKB tersebut juga menyoroti minimnya porsi anggaran penanganan banjir perkotaan dalam rancangan APBD 2027.

"Untuk penanganan banjir di tengah kota, anggarannya memang tidak terlalu banyak. Kami berharap ke depan ada prioritas-prioritas yang diberikan untuk penanganan banjir di kawasan perkotaan," imbuhnya.

Ke depan, Komisi III DPRD Gresik juga akan memverifikasi data total keseluruhan unit pompa banjir di Kabupaten Gresik sekaligus memantau rekam jejak operasionalnya di lapangan.