JawaPos.com - Anggota DPRD Kabupaten Gresik Mustajab mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas peredaran minuman keras (miras). Hal itu demi menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan. Ajakan tegas tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Tahap VI DPRD Kabupaten Gresik.

Mustajab menegaskan regulasi mengenai larangan peredaran miras merupakan wujud komitmen bersama antara legislatif dan aparat penegak hukum. Langkah diambil guna menciptakan situasi daerah yang aman, kondusif, dan bebas dari gangguan kamtibmas.

Dalam forum sosialisasi tersebut, Mustajab mendorong warga agar meningkatkan kepekaan sosial dan tidak ragu melapor kepada pihak berwenang apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

Laporan tersebut mencakup segala bentuk transaksi peredaran miras hingga pesta minuman keras yang berpotensi memicu kerawanan sosial maupun tindak kriminalitas. Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak kepolisian maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan bersama. Dengan adanya perda miras, mari kita jaga keamanan dan kenyamanan lingkungan," ujar Mustajab dikutip dari Radar Gresik (Jawa Pos Group), Selasa (17/11).

Mustajab turut memaparkan ketentuan hukum yang tertuang dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras.

Dalam aturan tersebut, setiap bentuk pelanggaran diancam dengan pidana kurungan maksimal tiga bulan serta sanksi denda.

Sanksi tegas tersebut berlaku bagi pihak yang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, membawa, hingga mengonsumsi miras. Bahkan, warga yang kedapatan dalam kondisi mabuk akibat minuman keras di wilayah Kabupaten Gresik juga dapat dikenai sanksi.