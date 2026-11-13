Pemkab Bantul Tindak Lanjuti Temuan Struktur Batu Bata Kuno

Temuan diduga benda bersejarah berupa struktur batu bata kuno di Kawasan Desa Wisata Kaji, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. (Humas Disbud Bantul/Antara)

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menindaklanjuti temuan diduga benda bersejarah berupa struktur batu bata kuno.

Lokasi penemuan struktur batu bata kuno itu di kawasan Desa Wisata Kaji, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak.

"Saat ini kami melakukan pengamanan sementara dan menunggu kajian lebih lanjut dari pihak berwenang," kata Kepala Seksi Warisan Budaya Benda Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Elfi Wachid Nurrahman, dilansir dari Antara, Jumat (13/11).

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Menurut dia, pihaknya mendapatkan informasi dari Pemerintah Kalurahan Gilangharjo mengenai temuan yang diduga benda bersejarah tersebut pada Selasa (3/11).

"Kemudian di hari setelahnya (4/11), kami melakukan survei ke lapangan sekaligus memberikan masukan terkait pengamanan benda tersebut," ujar Elfi Wachid Nurrahman.

Dia menjelaskan, temuan tersebut diketahui pekerja yang sedang melakukan penggalian untuk membuat kolam di kawasan seluas 4.000 meter persegi dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator.

Pekerja kemudian mengangkat struktur bata kuno dari kedalaman sekitar dua meter dan menemukan lumpang batu di lokasi yang tidak jauh dari temuan batu bata kuno.

"Mengangkat struktur bata kuno di sekitar kedalaman dua meter dan menemukan lumpang batu di lokasi yang tidak jauh dari temuan batu bata kuno," terang Elfi Wachid Nurrahman.

Menurut dia, benda berbentuk lumpang batu memang banyak ditemukan di wilayah Bantul, sedangkan struktur batu bata kuno tersebut diindikasikan merupakan bagian dari struktur yang ada pada zaman dahulu.

"Kami menemui Pemerintah Kalurahan setempat dan memberikan masukan untuk melakukan pengamanan terlebih dahulu, akan kami proses selanjutnya baik ke Disbud DIY maupun ke Balai Pelestarian Kebudayaan (BP Kebudayaan) DIY," terang Elfi Wachid Nurrahman.

Elfi mengatakan pada hari berikutnya, temuan tersebut mendapat perhatian dari Dinas Kebudayaan DIY dan Balai Pelestarian Kebudayaan DIY yang kemudian melakukan survei langsung ke lokasi.

"Akan dilakukan uji lab, ekskavasi dengan menunggu arahan lanjutan dari BP Kebudayaan DIY. Untuk sementara dilakukan pengamanan," papar Elfi Wachid Nurrahman.

Sementara itu, dilakukan penimbunan kembali terhadap temuan batu bata kuno sebagai upaya perlindungan sementara serta mengarahkan pembangunan proyek ke area lainnya.

"Kan itu areanya bukan area inti dari pembangunan proyek itu, tapi memang rencana mau membuat jalan tembus di situ," tutur Elfi Wachid Nurrahman.

Dia belum menjelaskan secara mendetail mengenai temuan benda bersejarah tersebut karena masih menunggu kajian komprehensif dari para pihak yang berwenang.

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