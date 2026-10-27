Kakorlantas Harap Operasi Patuh Bangun Kesadaran Soal Berlalu Lintas, Bukan Sekadar Hindari Tilang

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi menekankan bahwa Operasi Patuh 2026 mengutamakan keselamatan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. (Korlantas Polri)
JawaPos.com - Operasi Patuh 2026 sudah berlangsung mulai 26 Oktober sampai 8 November mendatang. Dalam operasi yang berlangsung selama 2 pekan di seluruh Indonesia tersebut, Korlantas Polri mengutamakan keselamatan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi menekankan bahwa keberhasilan Operasi Patuh 2026 tidak hanya dilihat dari jumlah pelanggaran yang ditindak oleh petugas di lapangan. Melainkan juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.
”Operasi Patuh bukan ajang memperbanyak tilang. Keberhasilan operasi diukur dari meningkatnya kesadaran, kepatuhan, dan keselamatan masyarakat. Bukan banyaknya penindakan,” kata Kombes Turmudi dalam keterangan resminya pada Selasa (27/10).
Menurut Turmudi pesan itu juga sudah ditekankan oleh Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbuddin kepada seluruh jajaran personel di Polda dan Polres. Operasi Patuh 2026 ini dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat agar semakin disiplin dan patuh terhadap aturan lalu lintas.
Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyatakan pelaksanaan Operasi Patuh 2026 berorientasi pada upaya menciptakan keamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Meski petugas boleh melakukan penindakan, namun opsi itu bukan yang utama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022