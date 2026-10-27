Kakorlantas Harap Operasi Patuh Bangun Kesadaran Soal Berlalu Lintas, Bukan Sekadar Hindari Tilang

JawaPos.com - Operasi Patuh 2026 sudah berlangsung mulai 26 Oktober sampai 8 November mendatang. Dalam operasi yang berlangsung selama 2 pekan di seluruh Indonesia tersebut, Korlantas Polri mengutamakan keselamatan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi menekankan bahwa keberhasilan Operasi Patuh 2026 tidak hanya dilihat dari jumlah pelanggaran yang ditindak oleh petugas di lapangan. Melainkan juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

”Operasi Patuh bukan ajang memperbanyak tilang. Keberhasilan operasi diukur dari meningkatnya kesadaran, kepatuhan, dan keselamatan masyarakat. Bukan banyaknya penindakan,” kata Kombes Turmudi dalam keterangan resminya pada Selasa (27/10).

Menurut Turmudi pesan itu juga sudah ditekankan oleh Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbuddin kepada seluruh jajaran personel di Polda dan Polres. Operasi Patuh 2026 ini dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat agar semakin disiplin dan patuh terhadap aturan lalu lintas.