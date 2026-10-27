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Penulis: Syahrul Yunizar
Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.30 WIB

Kakorlantas Harap Operasi Patuh Bangun Kesadaran Soal Berlalu Lintas, Bukan Sekadar Hindari Tilang

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi menekankan bahwa Operasi Patuh 2026 mengutamakan keselamatan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. (Korlantas Polri) - Image

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi menekankan bahwa Operasi Patuh 2026 mengutamakan keselamatan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. (Korlantas Polri)

JawaPos.com - Operasi Patuh 2026 sudah berlangsung mulai 26 Oktober sampai 8 November mendatang. Dalam operasi yang berlangsung selama 2 pekan di seluruh Indonesia tersebut, Korlantas Polri mengutamakan keselamatan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi menekankan bahwa keberhasilan Operasi Patuh 2026 tidak hanya dilihat dari jumlah pelanggaran yang ditindak oleh petugas di lapangan. Melainkan juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

”Operasi Patuh bukan ajang memperbanyak tilang. Keberhasilan operasi diukur dari meningkatnya kesadaran, kepatuhan, dan keselamatan masyarakat. Bukan banyaknya penindakan,” kata Kombes Turmudi dalam keterangan resminya pada Selasa (27/10).

Menurut Turmudi pesan itu juga sudah ditekankan oleh Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbuddin kepada seluruh jajaran personel di Polda dan Polres. Operasi Patuh 2026 ini dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat agar semakin disiplin dan patuh terhadap aturan lalu lintas.

Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyatakan pelaksanaan Operasi Patuh 2026 berorientasi pada upaya menciptakan keamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Meski petugas boleh melakukan penindakan, namun opsi itu bukan yang utama.

Editor: Diar Candra
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