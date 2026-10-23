Asap Kebakaran Hutan Bikin Jarak Pandang Cuma 2 Meter, 2 Orang Meninggal Karena Kecelakaan di Kotim

JawaPos.com - Jarak pandang di area Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah masih terbatas. Asap yang disebabkan kebakaran hutan membuat jangkauan pandangan masyarakat di sana kurang lebih dua meter saja.

Dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Grup) pada Jumat (23/10) pagi, terjadi kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman Km 9, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotim. Dua orang yang jadi korban laka, menurut laporan warga langsung meninggal di tempat kejadian.

“Wah, gelap, (jarak pandang). Jarak pandangnya aja sekitar dua meteran, sudah enggak bisa melihat,” ungkap Hardi, pengendara yang menyaksikan kejadian itu.

Ia menceritakan, insiden bermula ketika sepeda motor yang melaju tersebut diduga baru saja menyalip sebuah mobil kecil. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sebuah truk.

Menurut kesaksiannya, sepeda motor itu tidak menyalakan sein Ketika menyalip. Juga tidak ada lampu di bagian depan sebagai salah satu kelengkapan keselamatan saat berkendara di area yang dikepung asap.