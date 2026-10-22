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Diar Candra
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.24 WIB

Kominfo Jatim Sebut Transformasi Digital Sukses Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sherlita Ratna Dewi Agustin saat menjadi narasumber utama dalam ajang Short Course Exclusive – Peningkatan Kompetensi Pimpinan Diskominfo Batch 2 bertajuk 'Kiat Sukses Belajar Cepat dan Bekerja sebagai Kepala Dinas Kominfo" yang digelar di Hotel Bumi Surabaya, Rabu (21/10). (Dok Kominfo Jatim) - Image

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sherlita Ratna Dewi Agustin saat menjadi narasumber utama dalam ajang Short Course Exclusive – Peningkatan Kompetensi Pimpinan Diskominfo Batch 2 bertajuk 'Kiat Sukses Belajar Cepat dan Bekerja sebagai Kepala Dinas Kominfo" yang digelar di Hotel Bumi Surabaya, Rabu (21/10). (Dok Kominfo Jatim)

JawaPos.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin berbagi ilmu. Dalam Short Course Exclusive Peningkatan Kompetensi Pimpinan Diskominfo Batch 2 bertajuk 'Kiat Sukses Belajar Cepat dan Bekerja sebagai Kepala Dinas Kominfo’ yang digelar di Hotel Bumi Surabaya pada Rabu (21/10), Sherlita membeber sejumlah langkah strategis.

Dalam agenda itu Sherlita menjadi narasumber utama. Sherlita menjelaskan kiat sukses memimpin dan mengonsolidasikan pemerintahan digital yang efektif di tingkat daerah.

Di hadapan para kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Jawa Timur serta perwakilan daerah lain di Indonesia, Sherlita menegaskan bahwa akselerasi transformasi digital di lingkungan pemerintah tidak boleh sekadar berfokus pada kecanggihan teknologi.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital wajib menyentuh beberapa hal. Mulai pembenahan tata kelola, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kompetensi SDM, serta memberikan dampak nyata pada efisiensi layanan publik.

"Transformasi digital yang berhasil bukanlah yang paling canggih, melainkan yang paling berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Sherlita.

Editor: Diar Candra
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