Api Karhutla Gunung Arjuno-Welirang Merembet ke Kebun Warga di Pasuruan

Ilustrasi penanganan karhutla di kawasan Gunung Arjuno - Welirang. (Dokumentasi Radar Batu)
JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menerjang kawasan pegunungan Arjuno-Welirang kian meluas.
Si jago merah yang membakar vegetasi di kawasan Gunung Ringgit, Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan sejak Jumat (16/10), kini dilaporkan mulai merembet ke area perkebunan milik warga di wilayah Petungombo, Desa Tambaksari, Kabupaten Pasuruan.
Meskipun titik api utama berada pada jarak 2 hingga 3 kilometer dari pemukiman dan belum berdampak langsung pada aktivitas harian warga, pergerakan kobaran api terpantau kian meluas ke beberapa arah.
Baca Juga:Operasi Modifikasi Cuaca untuk Tangani Karhutla di Kalsel, TNI Kirim 2,7 Ton Dry Ice dan 7 Ton Garam
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satriyo Nurseno mengungkapkan, hingga saat ini titik api masih terpantau menyala di dua puncak strategis kawasan pegunungan tersebut.
"Saat ini, titik api masih terpantau di Puncak Cemoro Mencil dan Puncak Limas, Kabupaten Pasuruan. Api juga terpantau bergerak ke arah selatan menuju wilayah Singosari, Kabupaten Malang. Sementara itu, di wilayah Petungombo, Desa Tambaksari, Kabupaten Pasuruan, api telah merembet ke area perkebunan warga," ujar Satriyo dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (20/10).
Guna mengadang laju rembetan api agar tidak semakin meluas membakar lahan pertanian maupun pemukiman warga di kaki gunung, tim gabungan telah mengambil tindakan darurat di lapangan.
Personel gabungan difokuskan membuat ilaran atau sekat bakar di Puncak Cemoro Mencil dan area Puncak Limas untuk memutus ketersediaan bahan bakar vegetasi yang mudah terbakar.
"Saat ini, tim gabungan melakukan pembuatan sekat bakar (ilaran) di Puncak Cemoro Mencil dan wilayah Puncak Limas untuk mencegah api merembet ke area sekitarnya," terang Satriyo.
Satriyo menegaskan, untuk penyebab pasti pemicu timbulnya titik api, hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan intensif oleh pihak berwenang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022