JawaPos.com – Terdapat lebih banyak getaran positif pada jiwa zodiak scorpio hari ini. Hari ini, scorpio dapat mengharapkan hubungan yang baik dengan anggota keluarga. Terlebih lagi, cinta kepada keluarga dapat menjadi sumber kebahagiaan.

Habiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan terlibatlah dalam percakapan dengan mereka. Buat mereka merasakan betapa scorpio mencintai dan peduli kepada mereka. Cobalah mengumpulkan lebih banyak energi positif dari keluargamu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Minggu, 29 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio sebaiknya tidak menetapkan batasan terkait pernikahan anak, jika merupakan orang tua. Terkait karir, cara yang inovatif dalam melakukan sesuatu akan membuat scorpio mendapatkan rasa hormat di tempat kerja.

Sementara itu, lakukan hal-hal untuk meningkatkan suasana hati seperti berolahraga. Pada ranah keuangan, awasi semua harta benda milikmu karena berisiko hilang atau rusak.

Kesehatan Scorpio

Kesehatan scorpio meningkat berkat suasana hati yang baik dan kepercayaan diri yang tinggi. Kebahagiaan dan rasa percaya diri, memiliki kekuatan penyembuhan yang besar.

Memperbaiki kondisi fisik dapat dimulai dengan membenahi kondisi emosional. Lakukan hal-hal yang meningkatkan suasana hati, seperti berolahraga, agar merasa lebih baik dan kuat di semua aspek.

Keuangan Scorpio