JawaPos.com - Secara emosional, zodiak leo mungkin merasa cukup baik hari ini. Leo memiliki kepercayaan diri ekstra untuk menangani proyek-proyek yang ada.

Satu-satunya aspek yang sulit hari ini mungkin berkaitan dengan tantangan mental yang tidak masuk akal. Jangan terus-menerus membuang-buang waktu. Jika sesuatu tidak mau bergerak, biarkan saja dan tangani nanti.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 28 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu membicarakan beberapa masalah penting yang terjadi dengan pasangan. Terkait karir, sikap bertanggung jawab dan keseriusan terhadap pekerjaan membuat leo menerima imbalan yang setimpal.

Sementara itu, leo memiliki penuh kekuatan berkat energi fisik dan mental yang sedang berada di puncaknya. Terkait keuangan, bersiaplah karena leo mungkin akan melihat terobosan finansial segera terjadi.

Cinta Leo

Kemungkinan besar, ada beberapa kebingungan dan ketidakjelasan dalam hubungan asmara leo akhir-akhir ini. Mungkin, leo dan pasangan tidak sependapat akhir-akhir ini.

Namun, leo akan melihat secercah harapan, meskipun hal baik tidak akan terjadi begitu saja. Leo masih perlu membicarakan beberapa masalah penting dengan pasangan.

Karir Leo

Imbalan yang leo terima, akan berbanding lurus dengan kerja keras yang diupayakan. Ingatlah bahwa leo telah bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan upaya terbaik. Mengkhawatirkan banyak hal tidak akan membantu.