JawaPos.com - Jangan ragu untuk meluapkan semuanya hari ini, zodiak cancer. Kini adalah giliran cancer untuk berdiri dan mengatakan apa yang dirasakan. Jangan biarkan orang lain mendorongmu ke tempat yang tidak diinginkan.

Kuncinya adalah menggali lebih dalam dengan pikiranmu yang tajam dan berbagi wawasan dengan orang lain. Jangan heran jika tindakan cancer menimbulkan ketegangan. Jangan biarkan hal ini menghentikanmu untuk melakukan apa yang benar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 28 November 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus segera mengambil tindakan saat pasangan tampak tidak bahagia dan mengalihkan perhatiannya darimu. Terkait karir, pertahankan pemahaman yang baik tentang pekerjaan dan teruslah fokus untuk meraih kesuksesan.

Sementara itu, nikmati hari ini dengan pergi ke pusat kebugaran untuk melatih kebugaran tubuh. Terkait keuangan, besarnya keuntungan yang didapatkan berbanding lurus dengan usaha yang cancer curahkan.

Cinta Cancer

Perhatikan baik-baik kondisi sebenarnya dari hubungan asmaramu saat ini. Romantisme mungkin sedang memudar. Perhatikan tanda-tanda bahwa pasangan tidak sepenuhnya bahagia dan mengalihkan perhatiannya darimu.

Ambil tindakan atas masalah ini secepatnya untuk menyelamatkanmu dari sakit hati di kemudian hari. Cobalah bertanya kepada pasangan tentang apakah dia benar-benar bahagia.

Karir Cancer

Kesuksesan profesional akan bergantung pada upaya yang cancer lakukan hari ini. Cancer perlu mempertahankan pemahaman yang baik tentang pekerjaan dan terus memfokuskan perhatian.