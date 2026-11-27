JawaPos.com - Menjelang penghujung tahun 2026, setiap orang tentu memiliki harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Ada yang menantikan peningkatan finansial, peluang karier baru, perkembangan bisnis, hingga kebahagiaan dalam hubungan asmara.

Desember menjadi momen yang menarik untuk melihat kembali perjalanan selama setahun sekaligus menyambut berbagai kemungkinan baru.

Dalam pembacaan tarot kali ini, terdapat empat shio yang digambarkan memiliki potensi keberuntungan cukup besar sepanjang Desember 2026.

Keberuntungan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari datangnya rezeki yang tidak terduga, kesempatan memperoleh pekerjaan, bisnis yang semakin berkembang, hingga hubungan percintaan yang semakin harmonis.

Lantas, siapa saja shio yang diprediksi mendapatkan energi positif dan peluang keberuntungan menjelang akhir tahun 2026?

Berdasarkan gambaran kartu tarot, Shio Ular, Babi, Kelinci, dan Kerbau menjadi 4 shio yang menarik untuk disimak.

Berikut ramalan lengkapnya yang dilansir dari kanal YouTube cs geteda pada Jumat (27/11).

1. Shio Ular

Shio Ular dikenal memiliki karakter cerdas, cerdik, dan berwawasan luas.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang senang membantu sesama, gemar bersedekah, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Dalam hubungan asmara, pemilik shio ini cenderung romantis, setia, dan mampu menjaga komitmen dengan pasangan.

Menurut pembacaan tarot, Shio Ular diprediksi menjadi salah satu shio yang memperoleh banyak peluang keberuntungan pada Desember 2026.

Sektor finansial, bisnis, dan karier berpotensi mengalami perkembangan positif.

Usaha yang dijalankan, termasuk bisnis daring melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik, berpeluang semakin dikenal serta menarik lebih banyak pelanggan.

Dalam asmara, hubungan yang terjalin juga diprediksi semakin harmonis dan membahagiakan.

2. Shio Babi

Shio Babi memiliki karakter menarik, ramah, dan mudah membuat orang lain merasa nyaman.

Mereka juga dikenal memperhatikan penampilan, mengikuti perkembangan mode, serta tidak mudah bersikap sombong ketika bergaul.

Dalam hubungan asmara, pemilik shio ini cenderung romantis dan senang memberikan perhatian maupun kejutan kepada pasangan.

Pada Desember 2026, Shio Babi diprediksi memperoleh peluang baik dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Mereka yang sedang mencari pekerjaan berpeluang mendapatkan kesempatan baru, sedangkan mereka yang sudah bekerja mungkin memperoleh kenaikan gaji atau kepercayaan lebih besar dari atasan.

Bagi pelaku usaha, bantuan modal maupun dukungan dari orang terdekat berpotensi membuka jalan untuk mengembangkan bisnis.

Sementara itu, bagi yang masih lajang, akhir tahun dapat menjadi kesempatan memperluas pergaulan dan mengenal seseorang yang istimewa.

3. Shio Kelinci

Shio Kelinci digambarkan sebagai pribadi yang lincah, ceria, dan selalu memperhatikan penampilan.

Mereka cenderung menjaga kerapian, memiliki pembawaan yang menyenangkan, serta tidak suka menyombongkan diri.

Selain itu, pemilik shio ini dikenal jujur, tidak pelit, dapat dipercaya, dan senang membantu orang-orang di sekitarnya.

Berdasarkan ramalan tarot, Shio Kelinci diprediksi mengalami perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan pada Desember 2026.

Keuangan berpotensi membaik melalui berbagai sumber pendapatan, termasuk peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dalam pekerjaan, mereka mungkin memperoleh kepercayaan untuk menduduki posisi lebih tinggi atau mendapatkan kesempatan menjalin relasi dengan orang-orang berpengaruh.

Bahkan, peluang perjalanan dan pengalaman baru juga berpotensi hadir melalui bantuan keluarga maupun teman.

4. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal memiliki karakter pekerja keras, bertanggung jawab, dan pantang menyerah.

Mereka tidak mudah mengeluh meskipun harus menghadapi pekerjaan yang berat.

Dalam mengelola keuangan, pemilik shio ini cenderung hemat dan mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan.

Mereka juga dikenal memiliki kepedulian besar terhadap keluarga, jujur, serta mampu menjaga kepercayaan orang lain.

Menjelang akhir tahun 2026, Shio Kerbau diprediksi mendapatkan perkembangan yang menggembirakan dalam urusan karier dan finansial.

Kerja keras yang selama ini dilakukan berpotensi membuahkan hasil, baik melalui promosi jabatan, peningkatan penghasilan, maupun kesempatan profesional yang lebih baik.

Bagi mereka yang berkecimpung di dunia hiburan atau pembuatan konten, popularitas juga berpeluang meningkat.