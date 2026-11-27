JawaPos.com – Zodiak taurus harus memastikan untuk menyelesaikan urusan di awal hari, karena percikan api akan muncul setelah matahari terbenam. Orang lain mungkin mencoba membuat taurus kehilangan keseimbangan dengan obrolan cepat dan ide-ide rumit.

Taurus perlu memastikan berada di landasan yang kokoh sebelum mengambil langkah selanjutnya. Seimbangkan emosi agar tidak melampiaskan frustrasi kepada orang lain dan fokus pada tujuan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 27 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus berani mengatakan yang ada di hati dan melakukan sesuatu untuk seseorang yang disukai. Terkait karir, menyendirilah di kantor untuk menghindari terlibat dalam drama orang lain.

Sementara itu, istirahatlah dengan cukup jika persendian taurus terasa nyeri hari ini. Terkait keuangan, kebaikan yang taurus lakukan untuk orang lain, akan kembali dalam bentuk keuntungan finansial.

Cinta Taurus

Taurus harus berani mengambil risiko dalam hal percintaan. Biasanya, taurus cukup berhati-hati dalam menjalin hubungan romantis.

Tetapi hari ini, taurus mungkin akan untuk terjun langsung dan bersikap spontan. Katakan apa yang ada di hati, ikuti insting, dan lakukan sesuatu untuk seseorang yang disukai. Semuanya akan berjalan baik untuk taurus hari ini.

Karir Taurus