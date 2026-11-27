JawaPos.com - Segala sesuatunya tampak membaik untuk zodiak gemini di akhir hari. Segala sesuatunya akan mulai menyatu dan berjalan sesuai rencana. Energi yang gemini arahkan ke luar lebih seimbang sekarang.

Gemini harus terhubung dengan orang lain menggunakan kecerdasan, kemauan yang kuat, dan kepintaran yang luar biasa.

Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dan jangan terburu-buru.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 27 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu menikmati perasaan cinta yang datang dengan istimewa hari ini. Terkait karir, jangan kehilangan minat pada pekerjaan dan terlibat dalam aktivitas yang tidak produktif.

Sementara itu, mulailah pengobatan untuk menghindari memburuknya kondisi nyeri sendi. Terkait keuangan, gemini sebaiknya memilih investasi yang aman jika mengalami pertumbuhan finansial.

Cinta Gemini

Gemini perlu menikmati perasaan cinta yang istimewa hari ini. Hal ini akan membantu gemini memasuki dunia baru dan menemukan emosi baru yang akan membawa kegembiraan ke dalam hidup.

Hal ini juga akan membuat gemini menyadari bahwa ada rasa takjub yang sangat luar biasa ketika jatuh cinta.

Karir Gemini

Kemungkinan, gemini kehilangan minat pada pekerjaan dan terlibat dalam aktivitas yang tidak produktif.

Hal ini akan sangat merugikan karena akan membuang waktu, energi, dan mengalihkan perhatian gemini sehingga menghambat kinerja.