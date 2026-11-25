JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut menjadi bagian dari tradisi Primbon Jawa yang masih dipercaya sebagian masyarakat hingga sekarang.

Menariknya, beberapa kombinasi weton diyakini mempunyai simbol keberuntungan yang berkaitan dengan kemudahan memperoleh rezeki dan kehidupan yang berkecukupan.

Bahkan, ada kepercayaan bahwa orang dengan weton tertentu akan mengalami perubahan nasib setelah melewati berbagai perjuangan hidup. Rezeki yang diperoleh dipercaya dapat datang melalui pekerjaan, usaha, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut lima weton yang dipercaya memiliki peruntungan finansial baik dan dikaitkan dengan datangnya rezeki besar menurut Primbon Jawa.

1. Kamis Pahing, Sosok Bijaksana yang Dipercaya Mudah Mendapat Keberuntungan

Orang yang lahir pada Kamis Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai pemikiran matang dan kemampuan mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan.

Mereka tidak terbiasa bertindak secara sembarangan. Setiap langkah biasanya dipikirkan terlebih dahulu agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan.

Dalam pekerjaan maupun menjalankan usaha, pemilik weton ini dikenal mempunyai semangat kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Karakter bijaksana tersebut membuat Kamis Pahing sering dikaitkan dengan kemampuan mengelola peluang secara tepat.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, weton ini mempunyai peruntungan yang baik dalam urusan rezeki. Berbagai usaha yang dijalankan dengan kesungguhan dipercaya dapat membuka jalan menuju kehidupan lebih sejahtera.

Tidak mengherankan apabila Kamis Pahing sering disebut sebagai salah satu weton yang berpotensi menikmati kemakmuran ketika memasuki usia dewasa.

2. Rabu Pahing, Memiliki Jiwa Kepemimpinan dan Pembawa Keberkahan

Rabu Pahing merupakan weton yang dalam penafsiran tradisional sering dikaitkan dengan karakter tenang, bertanggung jawab, dan mempunyai jiwa kepemimpinan.

Pemilik weton ini biasanya digambarkan mampu menghadapi berbagai persoalan dengan kepala dingin. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk menjadi sosok yang dapat diandalkan oleh keluarga maupun lingkungan sekitar.

Keistimewaan Rabu Pahing dalam kepercayaan masyarakat Jawa tidak hanya dikaitkan dengan keberuntungan pribadi, tetapi juga kehidupan keluarga.

Ada keyakinan bahwa kehadiran seseorang yang lahir pada weton ini dapat membawa pengaruh positif terhadap lingkungan tempat tinggalnya.

Rezeki keluarga dipercaya bisa semakin berkembang apabila pemilik weton Rabu Pahing mampu menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan semangat bekerja.

Karena itulah, weton ini kerap dikaitkan dengan keberkahan serta peluang menuju kehidupan yang lebih berkecukupan.

3. Jumat Legi, Berhati Dermawan dan Dipercaya Dikelilingi Rezeki

Jumat Legi menjadi salah satu weton yang menarik perhatian dalam tradisi Primbon Jawa.

Kombinasi hari Jumat dan pasaran Legi sering dimaknai sebagai perpaduan energi kebaikan, ketenangan, dan keberuntungan.

Orang yang lahir pada weton ini umumnya digambarkan memiliki sifat penyabar, ramah, serta senang membantu orang lain.

Mereka tidak terlalu mementingkan keuntungan pribadi dan cenderung merasa bahagia ketika bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Dalam kepercayaan Jawa, ketulusan dan kemurahan hati tersebut dipercaya berkaitan dengan datangnya keberkahan dalam kehidupan.

Meski perjalanan finansial pada masa muda tidak selalu berjalan mudah, pemilik Jumat Legi diyakini mempunyai kesempatan memperbaiki kondisi ekonominya seiring bertambahnya usia.

Keberuntungan bisa datang melalui pekerjaan, hubungan sosial, maupun peluang usaha yang berkembang secara bertahap.

4. Senin Pon, Pribadi Tangguh yang Dipercaya Memiliki Masa Depan Cerah

Pemilik weton Senin Pon sering digambarkan sebagai sosok yang mempunyai pendirian kuat, berani mengambil keputusan, dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar.

Mereka juga dikenal memiliki semangat tinggi ketika mengejar sesuatu yang dianggap penting dalam kehidupannya.

Dalam menjalankan pekerjaan, karakter tegas dan kemampuan mempertahankan prinsip menjadi kelebihan tersendiri.

Senin Pon juga kerap dianalogikan dengan sosok yang kokoh seperti gunung, yakni mampu menjadi tempat bersandar bagi orang-orang terdekat.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, karakter tersebut membuat weton ini sering dikaitkan dengan peluang menjadi pemimpin maupun keberhasilan dalam dunia usaha.

Jika mampu mengembangkan kemampuan dan mempertahankan kedisiplinan, pemilik Senin Pon dipercaya mempunyai kesempatan membangun kehidupan yang lebih mapan.

5. Selasa Wage, Pekerja Keras yang Tidak Mudah Menyerah pada Keadaan

Selasa Wage dikenal sebagai kombinasi weton yang sering dikaitkan dengan keberanian, keteguhan hati, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan mempunyai semangat besar untuk memperbaiki keadaan. Mereka tidak takut memulai sesuatu dari bawah selama memiliki tujuan yang ingin dicapai.

Dalam kepercayaan tradisional, unsur api yang dikaitkan dengan hari Selasa melambangkan semangat, keberanian, dan energi untuk terus bergerak maju.

Sementara itu, pemilik Selasa Wage juga sering digambarkan sebagai pribadi yang sabar, dapat dipercaya, dan mampu menjaga tanggung jawab.

Perjalanan hidup mereka mungkin tidak selalu memberikan hasil secara cepat. Namun, ketekunan dalam bekerja dipercaya menjadi modal penting untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Ramalan Primbon Jawa mengaitkan weton ini dengan peluang datangnya rezeki besar setelah melewati berbagai proses dan perjuangan.

Dengan karakter pantang menyerah, Selasa Wage dipercaya mempunyai kesempatan menikmati hasil kerja keras yang selama ini telah dilakukan.