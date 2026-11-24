JawaPos.com - Posisi planet dapat membawa beberapa perubahan bagi zodiak aquarius hari ini. Aquarius akan mendapatkan beberapa peluang untuk memulai hal-hal baru dalam kehidupan profesional.

Aquarius juga berkesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang berpengaruh hari ini. Bimbingan dari orang tersebut dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup dan aspirasi.

Aquarius juga akan meraih penghargaan atas upaya terbaik dan loyalitas di tempat kerja. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya untuk mencapai kesuksesan dalam hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius Selasa, 24 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius dan pasangan perlu waktu untuk relaksasi dan mendapatkan ketenangan yang diharapkan. Terkait karir, bisnis aquarius akan berjalan dengan sangat baik meskipun menghadapi beragam rintangan.

Sementara itu, istirahat dan rilekslah untuk meringankan gejala sakit ringan dan jangan banyak khawatir. Pada sisi keuangan, aquarius mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras.

Cinta Aquarius

Hari ini, pasangan mencoba membujuk aquarius untuk pergi keluar kota dan melakukan perjalanan romantis.

Selama memilih tempat yang akan dinikmati berdua, kalian berdua pasti akan mendapatkan relaksasi dan ketenangan yang diharapkan.

Setelahnya, aspek romantis dalam hubungan aquarius akan semakin menonjol.

Karir Aquarius

Jika merupakan wiraswasta, ada area baru untuk mengembangkan bisnis. Bisnis aquarius berjalan dengan sangat baik di luar dugaan, meskipun menghadapi berbagai rintangan.