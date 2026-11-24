JawaPos.com – Zodiak scorpio merasa kecewa pada seseorang terdekat. Intuisi yang tinggi dan kemampuan scorpio untuk menangani situasi sulit akan meningkat hari ini. Jangan memiliki harapan yang tinggi dari orang lain.

Cobalah meluruskan keadaan dengan orang lain, dengan memberikan mereka pandangan yang realistis. Kemudian, pastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Jika perlu, andalkan kritik yang membangun untuk menghindari keterasingan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Selasa, 24 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio ingin melakukan semuanya untuk membuat pasangan merasa bahagia. Terkait karir, nikmati pekerjaan dan jagalah minat tetap hidup untuk menghadapi tekanan kerja dengan mudah.

Sementara itu, scorpio disarankan untuk beristirahat dengan cukup agar kondisimu tidak semakin memburuk. Pada ranah keuangan, kemampuan kreatif scorpio disorot, sehingga akan menuai imbalan finansial dari hal tersebut.

Cinta Scorpio

Scorpio akan melakukan semuanya untuk membuat pasangan bahagia. Gunakan waktu ini untuk mempererat hubungan dan memberi kenangan indah untuk dikenang bersama.

Karir Scorpio

Pendekatan yang fokus, akan membantu menghilangkan hambatan pada hari ini. Scorpio harus menikmati pekerjaan dan menjaga minat tetap hidup. Selain itu, jaga kepercayaan diri tetap tinggi dan tangani tekanan kerja dengan mudah. ​​