JawaPos.com – Keberuntungan dalam kehidupan sering kali datang melalui berbagai cara yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Ada orang yang harus melewati perjalanan panjang dan penuh tantangan sebelum mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kesuksesan.

Dalam tradisi Tiongkok, Feng Shui mengenal konsep keseimbangan energi yang dipercaya dapat memengaruhi kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya adalah hubungan antara karakter shio, keberuntungan, serta peluang mendapatkan kemakmuran.

Dikutip dari laman Naura Kom, terdapat tiga shio yang dipercaya mempunyai energi keberuntungan istimewa dan mampu menarik banyak peluang rezeki. Ketiganya adalah Naga, Babi, dan Monyet yang masing-masing memiliki karakter serta keistimewaan berbeda menurut kepercayaan Feng Shui.

Berikut penjelasan mengenai tiga shio yang diyakini mempunyai daya tarik kuat terhadap keberuntungan dan kemakmuran.

1. Shio Naga: Punya Karisma Kuat dan Dipercaya Membawa Kemakmuran

Dalam kebudayaan Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kejayaan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Tidak mengherankan jika pemilik shio ini kerap dikaitkan dengan sosok yang mempunyai ambisi besar serta kemampuan memimpin.

Mereka dipercaya memiliki keyakinan kuat ketika menentukan arah kehidupan. Ketika menghadapi tantangan, pemilik shio Naga cenderung tidak mudah kehilangan semangat dan berusaha menemukan jalan keluar melalui keputusan yang matang.

Menurut kepercayaan Feng Shui, Naga dengan unsur tanah maupun logam mempunyai hubungan erat dengan kestabilan dan keberhasilan materi.

Karakter tersebut membuat mereka sering digambarkan berpotensi meraih posisi penting dalam pekerjaan, membangun bisnis, atau menjadi pribadi yang disegani banyak orang.

Tidak hanya urusan finansial, shio Naga juga dipercaya mempunyai pengaruh positif terhadap lingkungan keluarga. Kehadiran mereka dianggap mampu membawa semangat, motivasi, serta dorongan bagi anggota keluarga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

2. Shio Babi: Ketulusan Hati Dipercaya Menjadi Pintu Datangnya Rezeki

Berbeda dengan Naga yang identik dengan kekuatan dan kewibawaan, shio Babi justru dikenal melalui karakter sederhana, ramah, dan penuh ketulusan.

Orang yang lahir di bawah naungan shio ini sering digambarkan tidak terlalu menyukai persaingan yang melelahkan. Mereka lebih memilih menjalani kehidupan dengan tenang, menjaga hubungan baik, dan menikmati setiap proses yang dilalui.

Dalam kepercayaan Feng Shui, sifat positif tersebut dipercaya menjadi salah satu daya tarik keberuntungan bagi pemilik shio Babi.

Aliran rezeki mereka kerap diibaratkan seperti air yang terus bergerak. Penghasilan dan peluang bisa datang melalui berbagai jalan, mulai dari pekerjaan, kerja sama bisnis, hingga kesempatan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Pemilik shio Babi juga dipercaya mudah mendapatkan simpati dan kepercayaan dari orang lain. Hubungan sosial yang terjalin dengan baik dapat menjadi pintu terbukanya berbagai kesempatan baru.

Selain kekayaan materi, shio Babi juga dikaitkan dengan kehidupan yang lebih tenteram karena memiliki kecenderungan untuk bersyukur dan menghargai hal-hal sederhana.

3. Shio Monyet: Kecerdasan dan Kreativitas Menjadi Sumber Keberuntungan

Shio Monyet dikenal sebagai lambang kecerdikan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Pemilik shio ini sering digambarkan mempunyai pemikiran cepat sehingga mampu membaca perubahan situasi dengan baik.

Mereka tidak selalu menunggu kesempatan datang, tetapi cenderung berusaha menciptakan peluang melalui ide-ide baru.

Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, kemampuan tersebut dipercaya menjadi salah satu keunggulan utama shio Monyet. Mereka mampu melihat kemungkinan yang terkadang tidak disadari oleh orang lain.

Keberanian mencoba sesuatu yang berbeda juga membuat pemilik shio ini mempunyai banyak pilihan ketika menghadapi kesulitan.

Menurut kepercayaan Feng Shui, shio Monyet memiliki potensi mengalami fase keberuntungan ketika kecerdasan, pengalaman, dan kesempatan bertemu pada waktu yang tepat.

Pada periode tersebut, usaha yang sebelumnya berjalan biasa saja dipercaya dapat berkembang lebih pesat. Peluang kerja sama, peningkatan penghasilan, hingga keberhasilan dalam bidang usaha menjadi gambaran kemakmuran yang dikaitkan dengan shio ini.

Kombinasi kreativitas dan kemampuan membaca keadaan membuat Monyet dianggap sebagai salah satu shio yang mempunyai potensi besar untuk mencapai kesuksesan.