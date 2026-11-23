JawaPos.com – Zodiak libra merasa termotivasi dan bertekad dengan membawa aliran energi positif ke dalam hidup. Hari ini adalah waktu yang ideal untuk menerjemahkan pikiran menjadi tindakan, berbagi pikiran dan keyakinan, serta meningkatkan keterampilan komunikasi.

Hari ini juga akan membantu meningkatkan kesehatan mental libra. Cobalah meluangkan waktu untuk terlibat dalam kegiatan yang penuh petualangan dan menyenangkan, kemudian bersantai di akhir hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Senin, 23 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus mengubah rutinitas saat merasa lelah dengan kebosanan dalam kehidupan percintaan. Terkait karir, kegigihan libra dalam menghadapi situasi yang rumit, memungkinkan untuk berhasil.

Sementara itu, lakukan latihan ringan atau yoga untuk meredakan rasa sakit yang muncul. Terkait keuangan, perkembangan finansial akan membantu libra melunasi beberapa pinjaman.

Cinta Libra

Libra mungkin merasa lelah dengan kebosanan dalam kehidupan percintaan. Saatnya mengubah rutinitas dengan pergi ke luar kota untuk bersosialisasi.

Pergilah hanya dengan pasangan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman. Beranilah berpetualang di dunia percintaan, dan libra akan mendapatkan hasil yang positif.

Karir Libra

Kesuksesan di bidang profesional sudah di depan mata, karena kegigihan libra dalam menghadapi situasi sulit memungkinkan untuk berhasil. Pada saat yang sama, akan lebih baik juga jika libra bekerja sama erat dengan atasan.