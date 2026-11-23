JawaPos.com - Zodiak aries mungkin terganggu oleh lamunan tentang perjalanan yang direncanakan. Seorang teman mungkin menelepon dan ingin membicarakannya, yang tidak membantu. Bayangan akan tempat-tempat jauh dan kegiatan menyenangkan, mungkin menari-nari di kepala.

Sehingga, tugas-tugas rutin tampak sangat membosankan dan tidak layak diperhatikan. Sebaiknya selesaikan tugas-tugas tersebut jika memungkinkan. Kemudian, aries dapat berfantasi tentang liburan tanpa rasa bersalah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Senin, 23 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu mendengarkan apa yang coba disampaikan pasangan, karena dia memiliki niat baik. Terkait karir, ubahlah pendekatanmu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sementara itu, konsumsi makanan bergizi dan lakukan kegiatan rekreasi untuk menjaga momentum tetap berjalan. Terkait keuangan, aries akan menerima manfaat dari investasi yang dilakukan di masa lalu dan ingin membagikannya.

Cinta Aries

Aries mungkin salah paham dengan pasangan dan hal ini dapat menimbulkan rasa sakit hati bagi semua pihak. Dengarkan dengan saksama apa yang coba disampaikan pasangan, karena dia memiliki niat baik untukmu.

Kesalahpahaman ini mungkin disebabkan oleh campur tangan teman yang bermaksud baik. Jangan hiraukan apa yang dikatakan teman dan percayai pasanganmu sepenuhnya.

Karir Aries

Strategi dan rencana baru mungkin membutuhkan waktu untuk dieksekusi, karena aries menghadapi beberapa hambatan. Hal yang dibutuhkan saat ini adalah mengubah pendekatan untuk menyelesaikan pekerjaan.