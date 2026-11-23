JawaPos.com – Zodiak libra merasa termotivasi dan bertekad dengan membawa aliran energi positif ke dalam hidup. Hari ini adalah waktu yang ideal untuk menerjemahkan pikiran menjadi tindakan, berbagi pikiran dan keyakinan, serta meningkatkan keterampilan komunikasi.

Hari ini juga akan membantu meningkatkan kesehatan mental libra. Cobalah meluangkan waktu untuk terlibat dalam kegiatan yang penuh petualangan dan menyenangkan, kemudian bersantai di akhir hari.

Zodiak scorpio merasa kecewa pada seseorang terdekat. Intuisi yang tinggi dan kemampuan scorpio untuk menangani situasi sulit akan meningkat hari ini. Jangan memiliki harapan yang tinggi dari orang lain.

Cobalah meluruskan keadaan dengan orang lain, dengan memberikan mereka pandangan yang realistis. Kemudian, pastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Jika perlu, andalkan kritik yang membangun untuk menghindari keterasingan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Senin, 23 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus mengubah rutinitas saat merasa lelah dengan kebosanan dalam kehidupan percintaan. Terkait karir, kegigihan libra dalam menghadapi situasi yang rumit, memungkinkan untuk berhasil.

Sementara itu, lakukan latihan ringan atau yoga untuk meredakan rasa sakit yang muncul. Terkait keuangan, perkembangan finansial akan membantu libra melunasi beberapa pinjaman.

Cinta Libra

Libra mungkin merasa lelah dengan kebosanan dalam kehidupan percintaan. Saatnya mengubah rutinitas dengan pergi ke luar kota untuk bersosialisasi.

Pergilah hanya dengan pasangan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman. Beranilah berpetualang di dunia percintaan, dan libra akan mendapatkan hasil yang positif.

Karir Libra

Kesuksesan di bidang profesional sudah di depan mata, karena kegigihan libra dalam menghadapi situasi sulit memungkinkan untuk berhasil. Pada saat yang sama, akan lebih baik juga jika libra bekerja sama erat dengan atasan.

Jangan melakukan sesuatu yang akan membuat mereka kesal. Bimbingan mereka akan membantu libra menyalurkan energi menuju arah yang benar.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio ingin melakukan semuanya untuk membuat pasangan merasa bahagia. Terkait karir, nikmati pekerjaan dan jagalah minat tetap hidup untuk menghadapi tekanan kerja dengan mudah.

Sementara itu, scorpio disarankan untuk beristirahat dengan cukup agar kondisimu tidak semakin memburuk. Pada ranah keuangan, kemampuan kreatif scorpio disorot, sehingga akan menuai imbalan finansial dari hal tersebut.

Cinta Scorpio

Scorpio akan melakukan semuanya untuk membuat pasangan bahagia. Gunakan waktu ini untuk mempererat hubungan dan memberi kenangan indah untuk dikenang bersama.

Karir Scorpio

Pendekatan yang fokus, akan membantu menghilangkan hambatan pada hari ini. Scorpio harus menikmati pekerjaan dan menjaga minat tetap hidup. Selain itu, jaga kepercayaan diri tetap tinggi dan tangani tekanan kerja dengan mudah. ​​