JawaPos.com - Zodiak leo harus menjaga hubungan dengan orang-orang terkasih. Leo bisa mendapatkan dukungan mental yang cukup dari orang-orang terkasih. Mereka dapat menginspirasi dan memotivasi leo dengan cara terbaik untuk meraih kesuksesan dalam karir.

Leo juga harus berhati-hati dalam berperilaku untuk menjaga kedamaian dan cinta dalam hubungan dengan orang lain. Selain itu, hargai emosi dan bimbingan mereka.

Zodiak virgo mungkin merasa sedikit sedih mengenai beberapa aspek kehidupan. Jangan takut untuk berkhayal hari ini. Namun, pertimbangkan bagaimana mengubah imajinasi menjadi kenyataan.

Virgo tidak perlu berpikir bahwa imajinasi atau mimpi tidak mungkin terwujud. Anda selalu berusaha untuk mencapai hal-hal besar, tidak ada yang dapat menghalangimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Senin, 23 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin perlu menghabiskan waktu berdua saja dengan pasangan jauh dari tekanan kehidupan kerja sehari-hari. Terkait karir, ambil inisiatif di tempat kerja untuk meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, cobalah untuk beristirahat dan mengatasi sumber stresmu. Terkait keuangan, bersiaplah karena leo mungkin akan melihat terobosan finansial segera terjadi.

Cinta Leo

Hari ini akan penuh gairah. Leo mungkin ingin menghabiskan waktu berdua saja dengan pasangan, jauh dari hiruk pikuk dunia dan tekanan kehidupan kerja sehari-hari. Cobalah mencuri beberapa momen spesial bersama agar dapat merasakan waktu bersama orang yang dicintai.

Karir Leo

Hari ini, leo harus mengambil inisiatif di tempat kerja untuk meningkatkan prospek karir. Ingatlah bahwa pertumbuhan karir, akan terkait langsung dengan kinerja dan hasil. Leo harus terus meningkatkan keterampilan teknis agar tetap unggul.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu memikirkan untuk menjaga agar hubungan asmaramu tidak membosankan. Mengenai karir, berganti pekerjaan harus mempertimbangkan pro dan kontranya agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Sementara itu, lakukan sesuatu yang disukai agar merasa lebih baik saat merasa kurang sehat. Terkait keuangan, virgo akan mendapatkan keuntungan saat mencoba peruntungan di pasar saham.

Cinta Virgo

Cobalah memikirkan cara menjaga agar hubungan asmaramu tidak membosankan. Virgo dan pasangan sangat begitu nyaman satu sama lain, sehingga sebagian percikan asmara terasa seperti normalitas dan rutinitas.

Berkreasilah tentang bagaimana menanamkan kembali kesenangan ke dalam kehidupan romantis.

Karir Virgo

Saat ini, berganti pekerjaan tanpa mempertimbangkan pro dan kontra mungkin tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Banyak peluang bagus kemungkinan akan datang menghampiri virgo hari ini.