JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio dikenal memiliki karakter yang berkaitan erat dengan keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan keluarga. Kehadiran sosok dengan shio tertentu bahkan dipercaya dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan ekonomi rumah tangga. Keberuntungan tersebut tidak selalu digambarkan melalui kekayaan dalam jumlah besar. Ada pula yang dikaitkan dengan kemampuan mengelola keuangan, kecermatan melihat peluang, serta kebiasaan menjaga keharmonisan bersama anggota keluarga. Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki energi positif dalam mendukung kelancaran rezeki dan kestabilan finansial keluarga. Mulai dari Naga hingga Babi, masing-masing mempunyai karakter yang dianggap dapat membawa kemakmuran. 1. Shio Naga Shio Naga sering dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, dan keberanian dalam tradisi astrologi Tionghoa. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini dipercaya mempunyai rasa percaya diri tinggi serta kemampuan berpikir strategis ketika menghadapi berbagai tantangan. Mereka juga dikenal pandai melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Keberanian mengambil keputusan dan kemauan untuk mencoba hal baru menjadi modal penting dalam membangun kesuksesan. Dalam kehidupan keluarga, sosok Naga dipercaya mampu menjadi pendorong perubahan menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Semangat dan dedikasi yang dimilikinya dianggap dapat membuka jalan menuju berbagai peluang serta meningkatkan kesejahteraan orang-orang terdekat. 2. Shio Tikus Di balik penampilannya yang sederhana, Shio Tikus dipercaya mempunyai kecerdasan dan kemampuan membaca keadaan yang sangat baik. Dalam astrologi Tionghoa, shio ini identik dengan kecerdikan, kreativitas, serta keahlian memanfaatkan peluang. Mereka cenderung mampu menemukan potensi keuntungan dari hal-hal kecil yang sering dianggap tidak menarik oleh orang lain. Kemampuan menentukan waktu yang tepat untuk bertindak juga menjadi salah satu kelebihan yang menonjol. Dalam urusan finansial, sosok Tikus dipercaya tidak mudah kehabisan akal untuk mencari sumber penghasilan. Ide usaha sederhana sekalipun dapat dikembangkan menjadi kesempatan yang menguntungkan apabila dikelola dengan tepat. 3. Shio Ular Shio Ular dikenal mempunyai karakter tenang, penuh perhitungan, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka lebih senang mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah yang dianggap paling menguntungkan. Karakter tersebut dipercaya memberikan keunggulan dalam mengatur keuangan. Mereka cenderung mempertimbangkan risiko sebelum mengeluarkan uang maupun mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi. Dalam kehidupan rumah tangga, sosok Ular dianggap mampu menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Kemampuan merencanakan masa depan serta kecermatan membaca peluang membuat shio ini sering dikaitkan dengan kemakmuran yang dibangun secara bertahap. 4. Shio Kerbau Kesabaran dan kedisiplinan menjadi dua karakter utama yang melekat pada Shio Kerbau. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah meskipun harus melewati proses panjang untuk mencapai tujuan. Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, orang bershio Kerbau cenderung mengutamakan hasil yang nyata daripada kesuksesan instan. Mereka percaya bahwa pencapaian besar membutuhkan usaha, ketekunan, dan konsistensi. Karakter tersebut membuat Shio Kerbau dipercaya mampu menjadi penopang ekonomi keluarga. Kemampuan menjaga tanggung jawab serta kebiasaan bekerja secara teratur dianggap dapat menciptakan kondisi finansial yang lebih aman untuk jangka panjang. 5. Shio Monyet Shio Monyet mempunyai karakter dinamis, kreatif, dan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Mereka dikenal memiliki banyak gagasan serta kemampuan menemukan solusi ketika menghadapi situasi yang sulit. Kecerdikan dalam memanfaatkan keadaan menjadi salah satu keunggulan yang dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan. Mereka tidak selalu terpaku pada satu cara untuk memperoleh penghasilan, melainkan berani mencoba berbagai kemungkinan baru. Di lingkungan keluarga, sosok Monyet sering digambarkan sebagai pribadi yang membawa suasana ceria sekaligus menghadirkan ide-ide segar. Peluang bisnis, pekerjaan tambahan, hingga kesempatan memperoleh pemasukan baru dipercaya dapat muncul melalui kreativitas dan kemampuan mereka membangun hubungan sosial. 6. Shio Anjing Kesetiaan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab merupakan karakter yang sering dikaitkan dengan Shio Anjing. Mereka dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya dan tidak mudah mengabaikan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sikap tersebut membuat mereka cenderung mempunyai hubungan sosial yang kuat. Kepercayaan yang dibangun melalui perilaku tulus dipercaya dapat membuka kesempatan baru, baik dalam pekerjaan maupun kegiatan usaha. Dalam kehidupan keluarga, Shio Anjing dianggap membawa energi positif melalui kepedulian dan kesediaannya membantu orang lain. Peluang rezeki juga dipercaya dapat hadir melalui hubungan baik, rekomendasi pekerjaan, maupun kerja sama yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. 7. Shio Babi Dalam astrologi Tionghoa, Shio Babi sering menjadi simbol kelimpahan, kebahagiaan, dan kehidupan yang berkecukupan. Orang dengan shio ini digambarkan memiliki pembawaan tenang, mudah bersyukur, serta tidak terlalu suka terlibat dalam persaingan yang tidak perlu. Sikap positif tersebut dipercaya membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih nyaman. Mereka juga cenderung mengutamakan hubungan harmonis dibandingkan mengejar pengakuan dari orang lain. Di lingkungan keluarga, sosok Babi dianggap mampu menciptakan suasana damai dan penuh kebersamaan. Kemakmuran yang datang tidak selalu dikaitkan dengan hasil kerja sendiri, tetapi juga bisa melalui dukungan, perhatian, dan bantuan dari orang-orang terdekat. Keberadaan mereka dipercaya membawa suasana penuh kebahagiaan sekaligus membuka jalan menuju kehidupan keluarga yang lebih sejahtera.