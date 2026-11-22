JawaPos.com - Inilah saatnya zodiak aries mengambil kendali atas hidup. Semakin banyak tindakan yang diambil, semakin baik perasaan aries.

Jika bekerja, ini akan menjadi waktu yang baik bagi aries untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam karir. Menambahkan lebih banyak variasi pada pekerjaan, akan membuat segalanya lebih baik bagi aries saat ini.

Hidup zodiak taurus mungkin akan berubah menjadi lebih baik. Taurus cenderung mencari solusi spiritual untuk masalah hidup. Selain itu, anggota keluarga atau seseorang terdekat, akan memberikan bimbingan yang taurus cari.

Terbukalah karena hal itu akan bermanfaat bagi taurus. Sementara itu, penting untuk tetap pasif dan tidak terlibat secara agresif dalam argumen yang bertentangan dengan keluarga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 22 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu duduk dengan tenang saat pasangan mencoba menyampaikan sesuatu. Terkait karir, manfaatkan semua peluang yang datang di bidang profesional saat ini.

Sementara itu, terapkan pola makan sehat dan berolahraga secara teratur,m agar mampu mewujudkan aspirasi kebugaran. Terkait keuangan, aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman yang ada.

Cinta Aries

Aries perlu fokus mendengarkan pasangan karena kemungkinan suasana dalam hubungan akan sedikit tegang. Dia mencoba menyampaikan sesuatu, jadi duduklah dengan tenang dan biarkan pasangan menceritakan perasaannya.

Hubungan ini akan mendapatkan manfaat dari waktu yang aries habiskan bersama pasangan. Ikatan kalian berdua juga akan menjadi lebih kuat pada akhirnya.

Karir Aries

Aries perlu memanfaatkan peluang yang datang di bidang profesional saat ini. Ambil keputusan cepat untuk mendapatkan keuntungan darinya.

Kesulitan-kesulitan ini akan mempersiapkan aries untuk menghadapi tantangan di masa depan. Aries harus menganggap semua keadaan yang dihadapi, sebagai pengalaman belajar dan menggunakannya agar lebih bijaksana dalam bekerja.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus peka terhadap kebutuhan pasangan dan tidak mudah marah tanpa alasan. Terkait karir, manfaatkan pengetahuanmu secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat.

Sementara itu, gunakan energimu yang tinggi untuk berolahraga dan fokus pada diet yang sehat serta seimbang. Terkait keuangan, gunakan periode ini untuk beramal dan mendonasikan sebagian penghasilanmu.

Cinta Taurus

Tetaplah tenang dan jangan mudah marah tanpa alasan. Pastikan peka terhadap kebutuhan pasangan. Sifat mudah marah hanya sementara, jadi cobalah untuk bersabar dan tetap tenang.

Membiarkan stres tidak akan membantu hubungan dan mungkin membuat pasangan merasa kesal dengan perlakuan taurus.

Karir Taurus

Situasi sulit yang dihadapi di tempat kerja, akan mengeluarkan kemampuan terbaik taurus hari ini. Gunakan semua kemampuanmu untuk membuktikan diri.