JawaPos.com – Zodiak libra harus bisa mengikuti arus kehidupan. Hari ini ideal untuk bersantai, setelah berhari-hari terlalu banyak berpikir dan menghadapi kesulitan.

Libra akan merasa sangat termotivasi untuk menjaga apa yang dimiliki dalam hidup dan membuat rencana untuk meningkatkan keadaan. Cobalah menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih untuk berbagi momen-momen yang tak terlupakan.

Hari ini adalah hari yang baik dalam hal cinta dan romansa, zodiak scorpio. Scorpio mungkin bertemu seseorang untuk berinteraksi pada tingkat yang lebih dewasa.

Hal ini mungkin tidak selalu dimulai sebagai sesuatu yang romantis, jadi berikan kesempatan dan waktu untuk berkembang. Pada sisi lain, jangan kehilangan fokus dari pekerjaan dan cobalah untuk menjauhkan stres pekerjaan dan nikmati sisa hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 22 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus berinisiatif untuk membahas masalah dengan pasangan guna menjernihkan suasana. Terkait karir, bersiaplah karena libra akan beruntung di bidang yang tak terduga.

Sementara itu, libra akan terhindar dari rintangan dan kesulitan di bidang kesehatan. Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Cinta Libra

Libra mungkin merasa tidak sejalan dengan pasangan, sehingga hubungan asmara menjadi dingin. Libra mungkin merasa bahwa pasangan menghakimi atau mencurigai libra melakukan sesuatu yang buruk.

Ambillah inisiatif untuk membahas masalah ini dengannya guna menjernihkan suasana. Awalnya mungkin terasa canggung, tetapi hal itu membantu kembali ke jalur yang benar dan libra akan merasa lebih baik pada akhirnya.

Karir Libra

Usaha libra akan membuahkan hasil positif, karena libra kemungkinan akan beruntung di bidang yang tak terduga. Orang-orang yang bekerja di bidang media akan memiliki hari yang sangat baik hari ini.

Karir baru dan menarik menanti, asalkan libra mau memanfaatkan kesempatan tersebut. Membiarkan kesempatan lepas dari tangan, mungkin akan membuat libra menyesalinya. Meraihnya sekarang akan mengantarkan masa depan yang cerah bagi libra.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio harus mengendalikan emosi dan sifat mudah kesal saat hubungan sedang tegang saat ini. Terkait karir, scorpio akan mendapat manfaat jika mengerjakan berbagai tugas di tempat kerja.

Sementara itu, scorpio memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman serta keluarga. Pada ranah keuangan, anggaran yang scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Cinta Scorpio

Hubungan scorpio dan pasangan mungkin sedikit tegang saat ini. Kendalikan emosi dan sifat mudah kesal. Scorpio mungkin terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu dengan pasangan. Hal ini bisa dihindari jika scorpio menunjukkan sedikit kepekaan terhadap pasangan.

Karir Scorpio

Dorongan kuat untuk menjelajahi cakrawala baru, akan meningkatkan prospek karir scorpio. Scorpio akan mendapat manfaat jika mulai mengerjakan berbagai tugas di tempat kerja. Manfaatkan sepenuhnya aspirasi, sifat suportif, dan keterbukaan pikiranmu.