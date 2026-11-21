JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Berdasarkan kepercayaan dalam primbon Jawa, beberapa kombinasi hari dan pasaran bahkan diyakini memiliki potensi keberuntungan yang berkaitan dengan kemakmuran. Ada weton yang dipercaya mempunyai kemampuan membaca peluang, mudah memperoleh dukungan dari orang lain, hingga mendapatkan keuntungan dari kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperhitungkan. Kepercayaan tersebut membuat sejumlah weton dianggap memiliki jalan rezeki yang menarik. Meski begitu, keberhasilan dalam kehidupan nyata tentu tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, keputusan, dan kondisi masing-masing individu. Dikutip dari akun YouTube Filosofi Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik, terutama dalam urusan finansial dan peluang mendapatkan rezeki tak terduga. Berikut daftar lengkapnya. 1. Selasa Kliwon Selasa Kliwon memiliki jumlah neptu 18, hasil penjumlahan nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Kliwon sebesar 8. Dalam kepercayaan primbon Jawa, kombinasi ini dianggap mempunyai karakter yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki pemikiran strategis serta keberanian untuk mengambil langkah ketika menghadapi situasi sulit. Kemampuan tersebut membuat mereka dianggap mampu menemukan kesempatan di tengah keadaan yang kurang menguntungkan. Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, Selasa Kliwon digambarkan tidak mudah menyerah ketika menemui hambatan. Mereka juga dipercaya mempunyai peluang untuk membangun kondisi finansial yang stabil melalui ketekunan dan keberanian mencoba hal baru. Bahkan ketika mengalami kesulitan ekonomi, weton ini diyakini masih memiliki kesempatan untuk bangkit melalui peluang yang muncul secara tidak terduga. 2. Jumat Legi Jumat Legi mempunyai neptu 19, yang berasal dari nilai hari Jumat sebesar 6 dan pasaran Legi sebesar 5. Weton ini sering dikaitkan dengan pribadi yang ramah, memiliki daya tarik tersendiri, serta mampu menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya. Menurut gambaran primbon Jawa, ketulusan dan sikap baik yang dimiliki pemilik weton Jumat Legi membuat mereka mudah mendapatkan simpati maupun bantuan dari orang lain. Dukungan tersebut dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan, mulai dari tawaran pekerjaan, peluang usaha, hingga kesempatan memperoleh jabatan yang lebih baik. Dari sisi keuangan, Jumat Legi digambarkan mempunyai peruntungan yang relatif stabil. Apabila menghadapi masa sulit, mereka dipercaya tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk kembali menemukan jalan menuju kemapanan. 3. Rabu Pon Rabu Pon memiliki neptu 14, yang diperoleh dari nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pon sebesar 7. Dalam kepercayaan tradisional Jawa, weton ini dikenal mempunyai kecerdasan dalam membaca keadaan dan menentukan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Kemampuan memahami situasi dianggap menjadi salah satu kelebihan pemilik Rabu Pon, terutama ketika menghadapi persaingan dalam pekerjaan maupun dunia usaha. Mereka juga digambarkan memiliki keberanian untuk mencoba sesuatu yang belum banyak dilakukan orang lain. Sikap tersebut dipercaya dapat membuka kesempatan baru yang berpotensi memberikan keuntungan. Tidak jarang, keputusan yang diambil dengan cepat justru diyakini membawa hasil positif bagi perjalanan finansial mereka. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, pemilik weton Rabu Pon dipercaya berpeluang mencapai kehidupan yang lebih mapan berkat kecerdasan serta kegigihannya dalam bekerja. 4. Kamis Wage Kamis Wage mempunyai neptu 12, hasil penjumlahan nilai hari Kamis sebesar 8 dan pasaran Wage sebesar 4. Weton ini dipercaya mempunyai peruntungan yang baik dalam urusan mencari penghasilan dan mengembangkan kekayaan. Salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan Kamis Wage adalah kesederhanaan. Mereka digambarkan tidak terlalu suka memamerkan pencapaian maupun kondisi finansial kepada orang lain. Meski menjalani kehidupan secara sederhana, weton ini dipercaya kerap memperoleh keuntungan melalui berbagai kesempatan yang tidak terduga. Bentuknya bisa berupa hadiah, keuntungan dari usaha kecil, hasil investasi, atau peluang ekonomi yang sebelumnya tidak masuk dalam perkiraan. Dalam kepercayaan primbon, Kamis Wage juga dianggap mempunyai perlindungan spiritual yang membuat perjalanan hidupnya terhindar dari kesulitan besar. Karena itu, weton ini kerap dikaitkan dengan kehidupan yang relatif tenteram dan berkecukupan. 5. Sabtu Legi Sabtu Legi memiliki jumlah neptu 14, yang berasal dari nilai hari Sabtu sebesar 9 dan pasaran Legi sebesar 5. Kombinasi ini dipercaya melambangkan ketekunan, kesabaran, serta kemampuan menjaga kestabilan dalam kehidupan. Pemilik weton Sabtu Legi sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah tergoda untuk menghamburkan uang. Mereka cenderung mempertimbangkan kebutuhan sebelum mengeluarkan penghasilan. Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton ini juga dikaitkan dengan naungan Lintang Wulan Jaya yang dipercaya membawa simbol kemakmuran dan keberuntungan. Perjalanan finansial mereka digambarkan dapat berkembang secara bertahap. Kerja keras yang dilakukan sejak awal diyakini menjadi modal untuk membangun usaha maupun mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Selain itu, keberadaan keluarga dan lingkungan yang mendukung juga dipercaya menjadi salah satu faktor yang membantu mereka melewati berbagai tantangan. 6. Minggu Pon Minggu Pon mempunyai neptu 12, berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pon sebesar 7. Dalam penafsiran primbon Jawa, weton ini sering dihubungkan dengan keberuntungan yang datang melalui hubungan keluarga maupun jaringan pertemanan. Pemilik Minggu Pon dipercaya memiliki kesempatan memperoleh bantuan dan peluang dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Hal tersebut bisa berupa dukungan dalam pekerjaan, kesempatan mengembangkan usaha, maupun keuntungan yang muncul dari hubungan profesional. Selain itu, weton ini juga dikenal dalam kepercayaan tradisional sebagai pribadi yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Sikap suka membantu orang lain diyakini membawa kebaikan kembali dalam kehidupannya. Ketika memasuki usia yang lebih matang, Minggu Pon dipercaya berpeluang menikmati kondisi keuangan yang lebih stabil. Kemapanan tersebut kemudian menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman pada masa mendatang. 7. Senin Kliwon Senin Kliwon memiliki jumlah neptu 12, yang terbentuk dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Kliwon sebesar 8. Weton ini dipercaya mempunyai daya tarik terhadap berbagai kesempatan positif, khususnya dalam bidang pekerjaan dan usaha. Menurut gambaran primbon Jawa, pemilik Senin Kliwon kerap digambarkan memiliki kemampuan untuk menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan keuangan. Ketika keadaan sedang sulit, mereka diyakini bisa mendapatkan kesempatan baru yang membantu memperbaiki kondisi ekonomi. Peluang tersebut dapat berupa bonus pekerjaan, tawaran karier, hingga kesempatan mengembangkan bisnis. Senin Kliwon juga dipercaya mempunyai potensi untuk membangun hubungan yang baik dalam lingkungan profesional. Kemampuan menjalin koneksi tersebut dianggap dapat mendukung perjalanan karier maupun usaha mandiri. Dengan ketekunan dan kemampuan memanfaatkan kesempatan, weton ini diyakini berpeluang mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.