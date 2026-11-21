JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, kelahiran seseorang berdasarkan shio kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang keberuntungan yang mungkin menyertainya.

Sebagian shio bahkan dipercaya mempunyai sifat istimewa yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan keluarga. Kehadiran mereka sering digambarkan sebagai sumber semangat, kebanggaan, sekaligus harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Bukan hanya mengejar keberhasilan pribadi, orang-orang dengan shio tertentu diyakini memiliki kepedulian besar terhadap kesejahteraan orangtua dan anggota keluarga lainnya. Mereka digambarkan sebagai sosok yang ingin membalas pengorbanan keluarga melalui kerja keras dan pencapaian hidup.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya membawa nama baik, kemakmuran, serta harapan baru bagi keluarganya. Keenam shio tersebut memiliki karakter dan cara berbeda dalam meraih kesuksesan.

1. Shio Naga Simbol kepemimpinan dan kejayaan

Dalam budaya Tiongkok, naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kewibawaan, serta keberuntungan. Tidak mengherankan jika pemilik shio ini kerap dikaitkan dengan ambisi besar dan kemampuan memimpin yang menonjol.

Mereka umumnya digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi dan tidak mudah merasa puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh. Keinginan untuk terus berkembang membuat mereka berani menghadapi tantangan demi mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Meski memiliki cita-cita besar, keluarga tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Ketika berhasil memperoleh kekayaan dan kedudukan, mereka cenderung ingin memberikan kehidupan yang lebih nyaman kepada orangtua sebagai bentuk rasa terima kasih.

Berdasarkan unsur kelahirannya, Naga Kayu dipercaya memiliki kecenderungan membangun usaha secara mandiri. Sementara itu, Naga Logam sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam pekerjaan profesional dan jenjang karier.

Keberhasilan tersebut diyakini tidak hanya membawa kebahagiaan pribadi, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh anggota keluarga.

2. Shio Tikus Cerdas melihat peluang dan pandai mengatur keuangan

Shio Tikus dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang cerdik, cepat memahami keadaan, dan mempunyai kemampuan membaca kesempatan. Karakter tersebut membuat mereka dianggap mampu menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan yang rumit.

Sejak usia muda, pemilik shio ini sering digambarkan mempunyai keinginan kuat untuk hidup mandiri. Mereka berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak ingin terus-menerus mengandalkan bantuan orangtua.

Kemampuan berpikir strategis juga menjadi salah satu keunggulan yang dipercaya melekat pada shio Tikus. Mereka dinilai mampu merintis pekerjaan maupun bisnis dari tahap sederhana hingga berkembang menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan.

Tikus berelemen Air dikaitkan dengan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan peluang bisnis modern. Adapun Tikus Tanah lebih dikenal dengan kecenderungan mengutamakan kestabilan finansial serta perencanaan masa depan.

Jika berhasil mencapai kemapanan, mereka dipercaya akan berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memastikan orangtua dapat menikmati kehidupan yang lebih tenang.

3. Shio Kelinci Pembawa ketenangan dan keharmonisan keluarga

Kelinci merupakan simbol kelembutan, kedamaian, dan kehati-hatian dalam kepercayaan Tiongkok. Pemilik shio ini sering digambarkan sebagai pribadi penyayang yang mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya.

Mereka cenderung menghindari perselisihan dan lebih memilih menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang baik. Sikap tersebut membuatnya kerap dianggap sebagai sosok yang mampu menjaga keharmonisan di lingkungan keluarga.

Di balik pembawaannya yang tenang, shio Kelinci dipercaya mempunyai keinginan kuat untuk meraih kehidupan yang sukses. Mereka lebih menyukai proses yang terarah daripada mengambil keputusan secara terburu-buru demi memperoleh hasil instan.

Kelinci Kayu sering dihubungkan dengan potensi keberhasilan dalam bidang pendidikan, komunikasi, dan pekerjaan kreatif. Sementara itu, Kelinci Logam dipercaya mempunyai peluang membangun karier yang stabil serta memperoleh penghargaan dari lingkungan profesional.

Ketika kehidupannya sudah berkecukupan, kebahagiaan orangtua menjadi salah satu hal yang ingin mereka utamakan. Mereka tidak hanya mengejar kekayaan, tetapi juga menginginkan keluarga hidup rukun dan sejahtera.

4. Shio Ular Penuh perhitungan dan memiliki intuisi kuat

Dalam astrologi Tiongkok, ular sering dikaitkan dengan kebijaksanaan, kecermatan, serta kemampuan memahami keadaan secara mendalam. Orang yang lahir di bawah shio ini dipercaya tidak mudah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Mereka biasanya lebih senang mengamati sebelum bertindak. Kebiasaan berpikir panjang membuat pemilik shio Ular dianggap mampu melihat peluang yang mungkin tidak disadari oleh orang lain.

Dalam urusan pekerjaan, karakter tersebut dipercaya mendukung keberhasilan di bidang bisnis, investasi, maupun profesi yang membutuhkan kemampuan analisis tinggi. Mereka juga dikenal tidak mudah mengungkapkan rencana sebelum benar-benar memiliki strategi yang matang.

Ular Api sering dikaitkan dengan karisma dan kemampuan memengaruhi orang lain. Sementara itu, Ular Air dipercaya lebih menonjol dalam hal pemikiran analitis, kecermatan, serta penyusunan rencana jangka panjang.

Bagi keluarga, sosok bershio Ular digambarkan sebagai anak yang mampu membuat orangtua merasa tenang karena memiliki pertimbangan matang dalam menjalani kehidupan. Saat mencapai kesuksesan, mereka dipercaya tidak akan melupakan perjuangan orangtua yang telah mendukungnya sejak awal.

5. Shio Kuda Pekerja keras dan pantang menyerah

Kuda melambangkan kebebasan, semangat, serta kekuatan untuk terus bergerak maju. Pemilik shio ini sering digambarkan mempunyai energi besar dan keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Mereka termasuk pribadi yang menyukai kemandirian dan tidak ingin terlalu bergantung pada orang lain. Keinginan untuk membuktikan kemampuan diri membuat mereka rela bekerja keras demi mencapai target yang telah ditentukan.

Perjalanan menuju kesuksesan mungkin tidak selalu berjalan mulus. Namun, berbagai kegagalan justru dipercaya dapat membentuk mental pemilik shio Kuda menjadi lebih tangguh dan berani mencoba kembali.

Kuda Api sering dikaitkan dengan keberhasilan yang diperoleh melalui semangat, keberanian, serta ketekunan dalam bekerja. Di sisi lain, Kuda Logam dipercaya memiliki karakter disiplin dan kemampuan memberikan motivasi kepada orang-orang di sekitarnya.

Ketika berhasil mencapai kehidupan yang mapan, mereka kerap digambarkan ingin menjadi penopang ekonomi keluarga. Membahagiakan orangtua dan memberikan kehidupan yang layak menjadi salah satu tujuan besar dalam perjalanan hidupnya.

6. Shio Babi Simbol kemakmuran dan ketulusan hati

Shio Babi dikenal sebagai lambang kemakmuran, kebahagiaan, serta ketulusan dalam tradisi Tiongkok. Pemilik shio ini sering digambarkan mempunyai kepribadian sederhana, ramah, dan mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain.

Mereka cenderung mengutamakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Sikap terbuka dan tidak suka mencari masalah membuatnya mudah memperoleh kepercayaan dari lingkungan sekitar.

Selain itu, shio Babi dipercaya memiliki kemampuan membangun hubungan sosial yang luas. Hal tersebut dianggap dapat membuka berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kerja sama bisnis.

Babi Air sering dikaitkan dengan keberuntungan melalui relasi, jaringan pertemanan, dan kemitraan. Sementara itu, Babi Tanah dipercaya lebih dekat dengan keberhasilan yang diperoleh melalui usaha konsisten dan ketulusan dalam bekerja.