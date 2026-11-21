JawaPos.com – Setiap pekan selalu membawa cerita berbeda bagi pemilik shio babi, mulai dari urusan rumah sampai pekerjaan.

Ramalan mingguan kali ini mengingatkan bahwa pekan ketiga bulan babi tidak akan berjalan semulus yang dibayangkan.

Banyak hal perlu dikerjakan ulang, jadi kesabaran dan ketekunan akan sangat dibutuhkan selama tujuh hari penuh.

Meski terdengar berat, pekan ini juga menyimpan peluang bagi kamu yang mau bergerak dan memperbaiki keadaan.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (21/11), dijelaskan mengenai ramalan mingguan Shio Babi 23 sampai 29 November 2026.

1. Pekan Ketiga Penuh Ujian dan Perlu Banyak Perbaikan

Seluruh pekan ketiga bulan ini akan terasa melelahkan karena banyak pekerjaan harus diulang lagi dari awal.

Jangan meremehkan masalah yang sudah menumpuk sambil berharap ada kabar gembira datang menyelamatkan keadaanmu dengan tiba-tiba.

Kecil kemungkinan situasi akan membaik dengan sendirinya tanpa ada usaha nyata dari dirimu sendiri untuk memperbaikinya.

Singkirkan segera semua hal berlebihan yang selama ini memberi pengaruh buruk terhadap kehidupan dan suasana hatimu.

Tetaplah bersemangat dan rajin bekerja, sebab sikap positif akan membuka jalan menuju hari yang lebih baik.

Jika kamu tekun menjalaninya sampai akhir, keberuntungan perlahan akan datang dan menyambutmu dengan senyuman yang hangat.

2. Awal Pekan Fokus pada Urusan Rumah Tangga

Pada beberapa hari pertama, perhatianmu akan tersita oleh penyelesaian berbagai urusan rutin yang menyangkut kehidupan sehari-hari.

Pengaruh unsur Tanah Yin pada bulan ini membuat kebutuhan akan hidup yang nyaman semakin meningkat tajam.

Karena itu, pindah rumah, membeli, atau menjual properti sangat mungkin muncul sebagai agenda pada pekan ini.

Meski begitu, urusan tersebut bisa saja hanya berupa perbaikan rumah yang sudah lama ingin kamu lakukan.

Apa pun bentuknya, manfaatkan awal pekan untuk menata rumah agar suasana tempat tinggalmu terasa lebih nyaman.

Selesaikan dulu urusan harian yang mendesak supaya pikiranmu lebih lega sebelum menghadapi tugas lain yang menunggu.

3. Pertengahan Pekan Waktu Tepat Memimpin

Memasuki tengah pekan, kamu sebaiknya berani mengambil posisi sebagai pemimpin dalam pekerjaan maupun kegiatan bersama lainnya.

Hari Naga Kayu memiliki hubungan sangat erat dengan perkembangan karier serta peningkatan keterampilan yang kamu miliki.

Dengarkan setiap saran yang masuk dan tanggapi kritik dengan cepat agar kamu terus berkembang dalam pekerjaan.

Jangan meninggalkan diskusi di tengah jalan karena kesempatan menarik bisa muncul dari percakapan yang sedang berlangsung.

Kamu mungkin mendapat tawaran menarik yang berkaitan dengan bidang pekerjaan atau profesi yang sedang kamu tekuni.

Bersikaplah terbuka terhadap masukan, sebab pandangan orang lain dapat membantumu melangkah lebih jauh dalam karier profesionalmu.

4. Akhir Pekan Cocok untuk Suasana Baru

Secara umum, akhir pekan sangat cocok untuk berganti suasana, jadi jangan menghabiskan waktu hanya di rumah.

Kamu dianjurkan melakukan perjalanan singkat atau berpiknik santai di alam terbuka bersama orang-orang yang kamu sayangi.

Tubuhmu membutuhkan sinar matahari dan udara segar, jadi gunakan waktu tersebut untuk benar-benar beristirahat dengan baik.

Cobalah lepaskan penat dari pekerjaan dan beban pikiran supaya energimu pulih kembali sebelum pekan baru dimulai.

Bagi kamu yang lebih suka bepergian jauh, sekaranglah saat yang tepat untuk mulai merencanakan liburan mendatang.

Susunlah tujuan, anggaran, dan jadwal perjalananmu sejak dini supaya liburan impianmu bisa terwujud dengan lebih lancar.