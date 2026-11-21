JawaPos.com – Ramalan Shio untuk besok, Sabtu, 21 November 2026, membawa pesan yang cukup menenangkan hati semua orang.

Menurut kalender Tiongkok, hari itu jatuh pada hari Babi yang penuh suasana hangat dan sangat terbuka.

Suasana seperti ini cocok untuk berdamai, memaafkan, dan menyelesaikan urusan lama yang selama ini mengganjal pikiran.

Selain itu, unsur Tanah Yin yang lembut mendorong kita lebih berhati-hati dalam bergaul dengan orang lain.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Jumat (20/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Sabtu 21 November 2026.

1. Kuda

Hari itu menjadi waktu yang sangat baik untuk berdamai dan mengakhiri berbagai pertikaian lama yang berlarut-larut.

Perselisihan lama bisa selesai dengan baik bila kamu bersabar, bersikap bijak, menahan diri, dan siap berkompromi.

Waspadai manipulasi karena unsur Tanah Yin yang lembut, dan jangan bocorkan rahasia hati kepada orang asing.

Pada hari lunar ke-11, pilih biji-bijian utuh karena kelebihan unsur Tanah bisa memicu nyeri di perut.

Dekatlah dengan sesama, tempatkan diri di posisi mereka, karena menyakiti itu masalah dan memaafkan itu bahagia.

2. Kambing

Hari itu cocok untuk berdamai dan menyelesaikan perselisihan lama dengan sabar, menahan diri, serta siap berkompromi.

Lindungi privasimu karena lawan yang licik mungkin mengintai, sementara sifat lembut unsur Tanah Yin mudah dimanfaatkan.

Jangan terpancing provokasi, dan waspadai tekanan emosi maupun fisik karena jam Ular dapat membuat hidup kacau.

Latihan teknik napas dalam dapat menenangkan sistem saraf, jadi biasakan melakukannya agar pikiran jadi lebih tenang.

Bila kesepakatan menguntungkan tercapai, catat secara tertulis karena tinta paling pudar pun lebih kuat dari ingatan.

3. Monyet

Kepentingan umum kini lebih penting daripada urusan pribadi, dan hari Babi mendorong perbuatan baik yang tulus.

Orang dekat maupun asing mungkin datang membawa permintaan, jadi bagilah tenagamu dengan bijaksana agar tidak kewalahan.

Kehidupan pribadimu butuh variasi, jadi carilah pasangan baru dan tampil lebih segar dengan gaya rambut baru.

Tinggalkan kebiasaan buruk, kurangi alkohol, dan mulai pagi hari dengan minuman penyegar seperti teh jahe hangat.

Jam Macan menuntut ketegasan, jadi jangan menyerah pada kelemahan atau takut masa depan hingga kehilangan segalanya.

4. Ayam

Keberuntungan berpihak pada orang yang bersyukur, sedangkan hari Babi menaungi pribadi berhati baik dan berpikiran bersih.

Maafkan semua yang pernah menyakitimu dan bersiaplah mengalah dalam perdebatan dengan orang tercinta demi ketenangan batin.

Perbaiki hubungan dengan anak sebelum muncul masalah besar, dan cari topik atau kegiatan yang menyatukan kalian.

Waspadai tekanan emosi dan fisik karena jam Ular bisa mengacaukan hidup, latihlah napas dalam agar tenang.

Perbanyak ngobrol dengan generasi tua dan rawat mereka, sebab jalan yang kamu lalui dibangun orang lain.

5. Anjing

Keberuntungan menyertai orang yang bersyukur, jadi maafkan siapa pun yang menyakitimu dan mengalah dalam perdebatan keluarga.

Kehidupan asmaramu menginginkan kestabilan dan unsur Tanah Yin kurang romantis, tetapi suasana keluarga di rumah hangat.

Cegah penyakit kulit dengan rutin membersihkan diri, karena jam Kelinci adalah sebuah masa kemakmuran dan kebangkitan.

Masker lumpur, scrub, dan kompres herbal akan sangat membantu mengembalikan kesegaran alami wajahmu seperti sedia kala.

Jangan percaya semua orang, dekati yang setia, sebab teman bagi semua orang bukan teman siapa pun.

6. Babi

Keberuntungan berpihak pada yang bersyukur, jadi maafkan orang yang menyakitimu dan mengalahlah dalam perdebatan dengan keluarga.

Perilaku anak bisa membingungkan, sementara unsur Tanah Yin memperkuat naluri orang tua dalam dirimu saat ini.

Hindari menasihati terlalu keras, salurkan energimu dengan tenang, perbanyak berkomunikasi, dan bermainlah lebih sering bersama anak-anak.

Pada hari lunar ke-11, berolahragalah santai dan lakukan grounding agar sendi tangan dan kaki tak nyeri.