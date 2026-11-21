JawaPos.com - Gejolak sosial yang telah mewarnai hidup zodiak aries selama beberapa minggu terakhir, akan segera berakhir.

Energi surgawi akan membantu aries mendapatkan beberapa pelajaran dan mempersiapkan diri untuk siklus berikutnya.

Akan sangat baik jika aries meraih kesuksesan dan penghargaan, yang akan membantumu untuk menghadapi minggu-minggu mendatang. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk bermeditasi, setelah sempat terputus dari dunia.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 21 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menilai apakah hubungan saat ini sehat dan solid untuk jangka panjang.

Terkait karir, manfaatkan bakatmu jika bekerja di bidang seni atau ingin menjelajahinya.

Sementara itu, aries akan menerima kabar baik yang mampu menurunkan tingkat stres secara signifikan.

Terkait keuangan, aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman yang ada.

Cinta Aries

Aries perlu menilai apakah hubungan saat ini benar-benar sehat dan solid untuk jangka panjang.

Hal ini karena aries menaruh kecurigaan dan ketidakpercayaan tersembunyi dalam hubungan ini selama beberapa waktu.

Meskipun tidak ada pertengkaran, tetapi pada akhirnya akan membuat aries merasa tidak puas.

Cobalah menilai apakah hubungan aries membawa kebahagiaan dan buatlah pilihan berdasarkan impianmu mengenai suatu hubungan.

Karir Aries

Hari ini adalah hari untuk memanfaatkan bakatmu. Jika berkecimpung di bidang seni atau ingin menjelajahinya, hari ini tepat untuk memulai sebuah proyek.