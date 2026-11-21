JawaPos.com - Periode ini adalah akhir dari perjalanan yang telah zodiak gemini lalui selama beberapa minggu terakhir.

Gemini pasti telah melihat beberapa pemandangan menarik. Baik itu perjalanan batin maupun lahiriah, energi kosmik akan membawa gemini menuju pelabuhan yang aman.

Bukalah tas dengan hati-hati, karena di dalamnya penuh dengan harta dan kenang-kenangan. Gemini pasti ingin menjadikannya sebagai pengingat tentang perkembangan yang terjadi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 21 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu menemukan ruang pribadi saat pasangan tidak memiliki banyak waktu untuk bersama.

Terkait karir, beberapa peluang baru akan datang dan menghampiri gemini.

Sementara itu, mulailah gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan sehat serta berolahraga.

Terkait keuangan, gemini mungkin menerima kabar baik mengenai pengajuan pinjaman kepada bank.

Kesehatan Gemini

Hari ini, cobalah membersihkan kebiasaan buruk dan tidak sehat dari gaya hidupmu. Jika merokok, cobalah bertekad untuk berhenti.

Fokuslah memulai gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga. Prospek mengikuti kelas yoga mungkin juga ada dalam pikiran gemini.

Keuangan Gemini

Jika baru-baru ini mengajukan pinjaman pada bank, gemini mungkin menerima kabar baik. Meskipun mungkin membutuhkan waktu lama untuk disetujui, kesabaran gemini akhirnya akan membuahkan hasil.