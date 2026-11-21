JawaPos.com – Hari ini akan menjadi hari yang santai bagi zodiak scorpio. Scorpio akan merasa tenang dan bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman, memenuhi tenggat waktu, dan menyeimbangkan tugas-tugas yang tertunda.

Hari ini akan menjadi hari yang memuaskan, karena scorpio akan dapat melakukan hampir semua hal sesuai rencana.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Sabtu, 21 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio perlu menenangkan suasana dalam hubungan asmara ketika bertengkar dengan pasangan.

Terkait karir, susun strategi serta pikirkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meraih impian.

Sementara itu, jaga pikiran tetap aktif serta jangan terlalu memaksakan diri secara fisik. Pada ranah keuangan, anggaran yang scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Cinta Scorpio

Hari ini, cobalah menenangkan suasana dalam hubungan asmara saat bertengkar dengan pasangan.

Cobalah memberikan hadiah kecil sebagai tanda cinta kepada pasangan agar ketegangan segera mereda dan keharmonisan akan kembali dalam hubunganmu.

Karir Scorpio

Secara umum, akan ada perkembangan positif hari ini, meskipun hanya karena scorpio meluangkan waktu dari jadwal sibuk.