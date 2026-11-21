JawaPos.com – Zodiak libra mungkin sedang tidak dalam suasana hati baik hari ini.

Hubungan libra dengan orang lain mungkin diselimuti masalah yang baru muncul. Cobalah berhenti dan mengamati dimana dan kapan hal-hal berjalan tidak sesuai rencana.

Bersabarlah dan fokuslah pada memelihara hubungan dengan teman dan keluarga.

Hanya dengan begitu, hubungan tersebut akan tumbuh dan mendukung libra dalam jangka panjang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Sabtu, 21 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus menghindari pertengkaran dan perselisihan yang meninggalkan kesan buruk.

Terkait karir, selesaikan proyek-proyek yang ditugaskan kepadamu secara tepat waktu.

Sementara itu, manfaatkan energi, produktivitas, dan semangat yang tinggi untuk menyelesaikan banyak hal.

Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Kesehatan Libra

Hari ini, tingkat energi, produktivitas, dan semangat libra sangat tinggi. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya karena libra akan dapat menyelesaikan banyak hal, dan interaksi sosial dengan orang lain akan relatif ramah.

Keuangan Libra

Libra telah mencoba berinvestasi di pasar saham akhir-akhir ini, sehingga ingin menyalurkan dana untuk tujuan yang tepat. Strategi baru ini akan membawa keuntungan lebih besar.