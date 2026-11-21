JawaPos.com – Zodiak libra mungkin sedang tidak dalam suasana hati baik hari ini. Hubungan libra dengan orang lain mungkin diselimuti masalah yang baru muncul. Cobalah berhenti dan mengamati dimana dan kapan hal-hal berjalan tidak sesuai rencana.

Bersabarlah dan fokuslah pada memelihara hubungan dengan teman dan keluarga.

Hanya dengan begitu, hubungan tersebut akan tumbuh dan mendukung libra dalam jangka panjang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Sabtu, 21 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus menghindari pertengkaran dan perselisihan yang meninggalkan kesan buruk. Terkait karir, selesaikan proyek-proyek yang ditugaskan kepadamu secara tepat waktu.

Sementara itu, manfaatkan energi, produktivitas, dan semangat yang tinggi untuk menyelesaikan banyak hal.

Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Cinta Libra

Hari ini, cobalah untuk menghindari pertengkaran kecil dan perselisihan yang akan meninggalkan kesan buruk.

Pengampunan dan kesabaran adalah kunci hari ini, karena kebahagiaan jangka panjang adalah yang terpenting.

Membiarkan masalah memisahkanmu dengan pasangan, hanya akan meningkatkan ketidakbahagiaan dan mengurangi kepercayaan.

Karir Libra

Libra bermimpi meraih posisi penting hari ini. Kerjakan proyek-proyek yang ditugaskan dan selesaikanlah secara tepat waktu. Pikirkan apa yang dapat dilakukan untuk mengasah keterampilan kepemimpinanmu.