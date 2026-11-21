JawaPos.com - Setelah kejadian beberapa minggu terakhir, zodiak cancer mungkin masih ingin terus bertindak seperti orang yang sama. Banyak orang umumnya merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk keluar dari sistem dan hubungan lama.

Tetapi, mereka selalu ragu untuk melakukan hal ini karena takut akan masa depan. Jangan goyah dan ambil langkah selanjutnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 21 November 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer perlu meluangkan waktu untuk memberi tahu pasangan bagaimana perasaanmu.

Terkait karir, bersiaplah mendapatkan rasa hormat dan kekaguman berkat pencapaian di tempat kerja.

Sementara itu, lakukan meditasi dan yoga untuk mengontrol berat badan dan meningkatkan kesejahteraan diri. Terkait keuangan, bersiaplah karena cancer mungkin akan menemukan pemasukan dari tempat atau hal yang paling tidak terduga.

Cinta Cancer

Pasangan tampak menjauh, dan wajar saja jika cancer merasa diabaikan. Meskipun secara umum bahagia, pasangan sedang sibuk dan cancer mulai merasa diabaikan.

Luangkan waktu untuk memberi tahu pasangan bagaimana perasaanmu. Keterbukaan serta kejujuran akan menyembuhkan luka yang telah berkembang. Masa sulit ini akan segera berlalu.

Karir Cancer

Cancer mendapatkan rasa hormat dan kekaguman berkat pencapaian di tempat kerja hari ini. Cancer dan rekan kerja akan bergaul lebih baik dari sebelumnya berkat pemikiran positif dan optimisme cancer.

Hal ini merupakan hasil dari keinginan cancer untuk memberikan bantuan praktis kepada orang lain.