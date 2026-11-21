JawaPos.com – Zodiak taurus dapat memanfaatkan pertemuan dengan orang lain sebaik mungkin. Tetapi, kemampuan bersosialisasi mengecewakan dan membawa taurus menuju arah yang tidak diinginkan.

Manfaatkan jeda ini untuk menarik napas dan mencari tahu dimana dan kemana taurus ingin pergi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 21 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu berbicara, memaafkan, dan melupakan pertengkaran yang terjadi dengan pasangan. Terkait karir, taurus memiliki kesempatan untuk memulai bisnis baru dengan keterampilan yang dimiliki.

Sementara itu, gejala gangguan pencernaan akan mereda dan taurus sehat kembali. Terkait keuangan, gunakan periode ini untuk beramal dan mendonasikan sebagian penghasilanmu.

Cinta Taurus

Kesabaran dan pengampunan adalah aturan utama dalam kehidupan romantis taurus. Mungkin, sempat ada pertengkaran dengan pasangan baru-baru ini. Hari ini, saatnya untuk berbicara, memaafkan, dan kemudian melupakan.

Jangan mencoba menyembunyikannya. Berkomunikasilah dengan jelas dan maafkan pasanganmu agar hubungan kembali berada di jalur yang benar.

Karir Taurus

Prospek karir taurus terlihat sangat baik hari ini. Taurus mungkin memiliki kesempatan untuk memulai bisnis baru dengan keterampilan yang dimiliki. Usaha ini mungkin membutuhkan waktu untuk berkembang.