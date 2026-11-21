JawaPos.com - Zodiak leo mungkin ingin merenung dan melakukan introspeksi diri. Hari ini adalah hari dimana leo perlu meluangkan waktu untuk menganalisis bagaimana mencapai kesuksesan.

Misteri jalan di depan juga membuat leo berpikir. Waktu yang leo luangkan untuk melakukan refleksi ini akan bermanfaat dalam jangka panjang, karena membuat leo tetap fokus, termotivasi, dan rendah hati.

Zodiak virgo harus beristirahat dari urusan serius dan sedikit bersantai. Virgo memiliki alasan untuk bergembira dan hari ini adalah waktu yang tepat untuk fokus pada kehidupan percintaan.

Sebagai individu yang periang dan menyenangkan, virgo pasti akan menikmati transit ini. Jika kreatif, virgo akan dapat menemukan seseorang yang tepat untuk saling berbagi rencana.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 21 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu menyampaikan kekhawatiran yang dirasakan terhadap pasangan. Terkait karir, kolega dan atasan memperhatikan prestasi leo, sehingga pengakuan pun akan datang.

Sementara itu, jalani program olahraga dan diet sesuai dengan tujuan kebugaran yang diinginkan. Terkait keuangan, nikmatilah periode dimana leo mengalami perubahan yang positif pada kondisi finansial.

Cinta Leo

Hari ini, leo merasa emosional dan disibukkan dengan perasaan tidak percaya terhadap pasangan. Leo juga mempertanyakan kesetiaan pasangan.

Leo mungkin ingin mengabaikan masalah sulit yang muncul dalam hubungan, agar tidak terlibat dalam drama yang tidak perlu. Menghindari pertengkaran tidak apa-apa, tetapi pastikan untuk menyampaikan kekhawatiranmu.

Karir Leo

Pengakuan yang pantas leo dapatkan akan datang. Kolega dan atasan akhirnya memperhatikan prestasi leo. Leo akan menjadi sorotan selama periode ini karena alasan yang tepat.

Semuanya berjalan sesuai rencana. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba mendorong karir menuju arah yang lebih baik. Berusahalah untuk menjaga agar hal ini terus berjalan ke arah yang positif.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus bersikap lembut kepada pasangan guna menghindari masalah di kemudian hari. Mengenai karir, teruslah bekerja keras agar segera memperoleh promosi atau kenaikan gaji yang dinantikan.

Sementara itu, berlatihlah di pusat kebugaran untuk mendapatkan manfaat kesehatan secara jangka panjang. Terkait keuangan, mulailah mewujudkan keinginan untuk menyumbangkan dana dengan tujuan yang baik.

Cinta Virgo

Virgo harus berhati-hati dengan kata-kata yang diucapkan. Virgo mungkin merasa hanya bersikap jujur, tetapi pasangan tidak akan melihatnya dengan cara yang sama. Bersikaplah lembut dan kendalikan emosimu guna menyelamatkanmu dari masalah di kemudian hari.

Karir Virgo

Virgo akan mendapatkan manfaat dari proyek penting di tempat kerja hari ini. Pekerjaan virgo akan sangat dihargai oleh rekan kerja dan atasan.