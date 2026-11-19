JawaPos.com - Hari ini adalah waktu yang tepat bagi zodiak gemini untuk memulai karir baru. Jika selama ini menunda-nunda, sebaiknya segera bertindak karena hari ini baik untuk memulai kembali.

Gemini akan merasa positif dan bersemangat. Manfaatkan waktu dan energi positif ini untuk memberikan yang terbaik. Selain itu, gemini bisa mengakhiri hari dan bersantai dengan mengajak pasangan atau orang terkasih makan malam.

Zodiak cancer terdorong untuk melampaui kesalahpahaman dalam hubungan dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang baru. Jika orang lain menyatakan ketidakpuasan, sekarang adalah saatnya untuk mengatasi masalah tersebut dari akarnya.

Jangan biarkan permusuhan berkembang. Luangkan waktu untuk memastikan memiliki hubungan yang penuh kasih dan dapat dipercaya. Melakukan reuni akan menjadi cara yang bagus untuk memperkuat hubungan dan mengembalikan semuanya ke jalur yang benar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 19 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu melihat kesalahan pasangan dari perspektif yang lebih luas dan realistis. Terkait karir, jangan mengecewakan atasan dengan bermalas-malasan dan tetaplah fokus bekerja.

Sementara itu, lakukan salah satu aktivitas favoritmu agar merasa sehat dan aktif kembali. Terkait keuangan, gemini mungkin menerima kabar baik mengenai pengajuan pinjaman kepada bank.

Cinta Gemini

Gemini mungkin merasa sedikit kecewa dengan sesuatu yang dilakukan pasangan baru-baru ini dan perlu sangat peka terhadapnya. Mungkin, dia tidak memenuhi harapan atau tidak menepati janji.

Cobalah untuk melihat kesalahan itu dari perspektif yang lebih luas dan realistis. Jika itu merupakan hal kecil, jangan terlalu dipikirkan dan maafkan saja pasanganmu.

Karir Gemini

Gemini akan merasa senang dengan kinerja yang dihasilkan di tempat kerja. Atasan memperhatikan semua kerja keras yang telah gemini lakukan akhir-akhir ini, dan pendapat mereka tentang gemini sangat baik. Jangan mengecewakan mereka dengan bermalas-malasan dan tetaplah fokus.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan pasangan. Terkait karir, luangkan waktu untuk memperbarui pengetahuan guna mengikuti perubahan di tempat kerja.

Sementara itu, manfaatkanlah kesempatan untuk keluar dan menikmati pembaruan yang baru saja didapatkan. Terkait keuangan, bersiaplah karena cancer mungkin akan menemukan pemasukan dari tempat atau hal yang paling tidak terduga.

Cinta Cancer

Pasangan sebenarnya sedang membutuhkan cancer sebagai teman saat ini. Luangkan waktu untuk mendengarkannya dan lakukan yang terbaik untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan. Cobalah untuk meringankan suasana hatinya, agar situasi yang menegangkan ini menjadi lebih ringan.

Karir Cancer

Saat ini, cancer harus bekerja dengan kecepatan luar biasa untuk mengikuti perkembangan pekerjaan. Industri berubah, begitu pula dengan karir cancer. Jadi, lakukan yang terbaik untuk mengimbanginya.