JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan gambaran peruntungan yang berbeda. Ada beberapa shio yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan besar, terutama dalam urusan karier, usaha, dan keuangan.

Sebagian orang meyakini bahwa pemilik shio tertentu mempunyai daya tarik keberuntungan yang membuat berbagai kesempatan baik lebih mudah datang dalam kehidupannya.

Keberuntungan tersebut bisa digambarkan melalui peluang bisnis, peningkatan penghasilan, kesuksesan pekerjaan, hingga bantuan yang muncul dari orang-orang di sekitarnya.

Selain faktor keberuntungan, karakter seperti keberanian mengambil keputusan, kecerdasan membaca peluang, dan kegigihan dalam bekerja juga menjadi gambaran yang melekat pada beberapa shio.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang dipercaya memiliki peruntungan istimewa dan berpeluang memperoleh kejutan rezeki besar.

Berikut empat shio yang disebut mempunyai daya tarik keberuntungan tersebut.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan kepemimpinan dalam budaya Tionghoa. Orang yang lahir pada tahun Naga sering digambarkan mempunyai karisma kuat sehingga mudah mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari orang lain.

Mereka juga dipercaya memiliki visi besar serta keberanian untuk mengambil langkah penting dalam kehidupan.

Dalam ramalan keberuntungan, pemilik shio Naga disebut berpeluang mengalami perkembangan positif, terutama dalam urusan pekerjaan dan bisnis.

Kesempatan yang sebelumnya sulit diperoleh dipercaya mulai terbuka. Tawaran kerja sama, proyek bernilai besar, hingga peluang membangun usaha baru bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kondisi finansial.

Salah satu keunggulan yang dikaitkan dengan shio ini adalah kemampuan berpikir jauh ke depan. Mereka tidak mudah puas dengan pencapaian sementara dan cenderung mempunyai keinginan untuk terus berkembang.

Kepercayaan diri yang tinggi juga menjadi modal untuk menghadapi persaingan dan mengambil peluang yang tersedia.

Namun, keberhasilan sebaiknya tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Pemilik shio Naga juga diingatkan agar tetap rendah hati serta memanfaatkan pencapaiannya untuk memberikan manfaat bagi orang lain.

2. Shio Ular

Meski sering mendapatkan anggapan negatif, Ular justru mempunyai makna istimewa dalam filosofi Tionghoa. Shio ini melambangkan kebijaksanaan, kecerdikan, dan kemampuan memahami keadaan dengan lebih mendalam.

Pemilik shio Ular biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tenang, penuh perhitungan, dan tidak mudah mengambil keputusan secara gegabah.

Mereka juga dipercaya mempunyai kepekaan dalam membaca peluang yang mungkin tidak disadari oleh orang lain.

Dalam urusan keuangan, shio Ular diramalkan mempunyai kesempatan mendapatkan keuntungan melalui berbagai jalan. Mulai dari investasi, perkembangan bisnis yang sempat mengalami hambatan, hingga hubungan baru yang membuka kesempatan kerja sama.

Kemampuan menjaga ketenangan ketika menghadapi tekanan menjadi salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan shio ini.

Ketika orang lain mulai kehilangan arah, mereka cenderung memilih mengamati keadaan, menyusun strategi, kemudian menentukan langkah yang dianggap paling tepat.

Pada periode keberuntungan, pemilik shio Ular disarankan untuk lebih berani mengembangkan potensi dan tidak melewatkan kesempatan yang datang.

3. Shio Kuda

Shio Kuda identik dengan semangat, kebebasan, dan aktivitas yang tinggi. Orang yang lahir pada tahun Kuda sering digambarkan sebagai sosok energik yang tidak suka berdiam diri terlalu lama.

Mereka senang mencoba hal baru, mencari tantangan, serta mempunyai dorongan kuat untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Karakter pantang menyerah membuat pemilik shio Kuda dipercaya mampu bertahan ketika menghadapi berbagai kesulitan.

Dalam ramalan keuangan, shio Kuda disebut berpeluang menikmati hasil dari kerja keras yang telah dilakukan selama ini.

Peluang peningkatan karier, perkembangan usaha, hingga tambahan penghasilan dari sumber lain dipercaya dapat menghampiri kehidupan mereka.

Bisnis yang sebelumnya berjalan biasa saja juga diramalkan mempunyai kesempatan berkembang lebih pesat. Bahkan, peluang mendapatkan bonus atau keuntungan tambahan bisa menjadi kejutan yang menyenangkan.

Semangat dan antusiasme yang dimiliki shio Kuda juga dianggap mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan kerja maupun orang-orang di sekitarnya.

Meski begitu, mereka perlu memperhatikan pengelolaan energi dan waktu. Jangan sampai terlalu sibuk mengejar banyak hal sekaligus hingga melupakan tujuan utama.

4. Shio Babi

Dalam astrologi Tionghoa, shio Babi sering dihubungkan dengan simbol kemakmuran, keberlimpahan, dan kehidupan yang penuh kebahagiaan.

Berbeda dari anggapan bahwa pemilik shio ini cenderung santai dan kurang menyukai tantangan, mereka justru digambarkan mempunyai hati yang tulus serta kemampuan menikmati kehidupan dengan penuh rasa syukur.

Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu daya tarik keberuntungan yang melekat pada shio Babi.

Dalam ramalan tradisional, pemilik shio ini disebut berpeluang memperoleh rezeki dari berbagai sumber yang tidak selalu terduga.

Kesempatan tersebut bisa berupa perkembangan usaha, bantuan dari keluarga, peluang pekerjaan baru, hingga keuntungan dari hubungan baik yang telah dibangun sebelumnya.

Mereka juga dipercaya mempunyai kemampuan menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan. Karena itu, berbagai kesulitan yang muncul dianggap tidak selalu menjadi penghalang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dalam periode keberuntungan, shio Babi diramalkan berpotensi mengalami peningkatan kondisi ekonomi dan menikmati kehidupan yang lebih nyaman.

Namun, kemudahan memperoleh rezeki sebaiknya tidak membuat mereka terlena. Kemampuan mengatur keuangan, bersikap bijaksana, dan berbagi dengan sesama tetap perlu dijaga.